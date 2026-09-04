Prețurile carburanților au atins noi recorduri în România. Motorina a depășit din nou pragul de 10 lei pe litru la toți furnizorii, în timp ce benzina a ajuns la 9,70 lei pe litru, cel mai mare preț înregistrat până acum.

Prețul benzinei a atins un nou record istoric la pompele din România. În unele stații, un litru se vinde cu 9,70 lei, apropiindu-se tot mai mult de pragul de 10 lei.

Ultimul vârf fusese înregistrat în prima jumătate a acestui an, când prețul unui litru de benzină ajunsese la aproximativ 9,60 lei.

În ultimele trei zile au avut loc două scumpiri consecutive, care au dus la o creștere totală de aproximativ 0,15 lei pe litru.

În cazul motorinei, prețurile sunt în prezent aproximativ la același nivel cu cele de săptămâna trecută, când acciza era redusă cu 20%. Acum, acciza este redusă cu 25%, măsură care ar fi trebuit să aibă un impact de aproximativ 0,85 lei pe litru asupra prețului final.

Benzinăriile au majorat peste noapte prețurile cu aproximativ 0,10 lei pe litru în majoritatea cazurilor. Astfel, efectul noilor măsuri intrate în vigoare a fost practic absorbit de scumpirile de pe piața carburanților din România.

Editor : C.S.