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„Cel mai mare protest al serviciilor publice de ambulanţă” în Bucureşti. Sindicaliştii, nemulţumiţi de tăierea sporurilor

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FOTO: Shutterstock

Federaţia Naţională Sindicală „Ambulanţa” din România (FNSAR) care reprezintă tot personalul din serviciile publice de ambulanţă, anunţă că este iminentă declanşarea „celui mai amplu protest din istoria serviciilor publice de ambulanţă”. Acţiunea va avea loc în Bucureşti, ca răspuns la profundele nemulţumiri ale angajaţilor faţă de noul proiect al Legii salarizării personalului plătit din fonduri publice. Sindicaliştii sunt nemulţumiţi de tăierea sporurilor şi scăderea veniturilor nete.

Potrivit FNSAR, proiectul actual de lege intenţionează să reducă semnificativ procentele pentru sporul de tură, sporul pentru zilele de repaus săptămânal şi sărbători legale, sporul de gardă, precum şi cel pentru condiţii deosebit de periculoase.

De asemenea, sindicaliştii reclamă scăderea veniturilor nete, precizând că noii coeficienţi de salarizare propuşi nu garantează menţinerea veniturilor actuale pentru o mare parte a personalului, în absenţa adoptării majorărilor solicitate de sindicate.

„Decizia finală privind data exactă şi logistica protestului va fi stabilită imediat după finalizarea consultărilor dintre reprezentanţii FNSAR şi Ministerul Sănătăţii”, arată sursa citată.

Sindicaliştii menţionează că, în cazul în care propunerile „legitime” înaintate de federaţie nu vor fi integrate în textul de lege, calendarul manifestaţiilor va fi făcut public de urgenţă.

Editor : Sebastian Eduard

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