Cel mai rară Dacie, „interzisă” de Elena Ceaușescu, supraviețuiește și azi

O singură Dacia nemaivăzută în ultimii aproape 30 de ani a supravieţuit până astăzi şi încă mai poate fi întâlnită circulând pe şoselele din România, fiind vorba de un model D Estafette, o dubiţă în care încap opt oameni şi care a fost salvată datorită unui pasionat de maşini de epocă, un tânăr inginer mecanic din Braşov, Levente Dudi, se arată într-un reportaj Agerpres.

Dacia Estafette





El a muncit timp de cinci ani să restaureze această maşină ajunsă acum unică la noi în ţară, deşi înainte de 1990 au fost fabricate în total 624 de astfel de modele.



Cea mai rară Dacia din România, singura astfel de autoutilitară fabricată la uzina de la Mioveni înainte de 1990, a avut ca model de plecare o autoutilitară Renault care mai poate fi întâlnită şi acum în Franţa, fiind gândită iniţial ca o maşină de marfă, însă cea de la Braşov, unde locuieşte Levente Dudi, fiind adaptată să poată transporta şi persoane.



Pasionat de maşini de epocă încă din copilărie, când a văzut o maşină veche la un unchi al mamei sale, Levente Dudi şi-a cumpărat prima maşină în 2004, odată cu primii bani. De atunci a reuşit să aibă o colecţie formată din şapte maşini de epocă. Vedeta este însă Dacia Estafette, cumpărată în 2011, după patru ani de căutări. Când a achiziţionat-o, Levente mai avea o Dacia 1100, însă dorea o Dacia exotică.



„Am căutat ceva vreme. Vreo 3-4 ani am săpat să găsesc una. Am vrut neapărat să am o Dacia mai exotică. Eu aveam deja o Dacia 1100 şi aveam două maşini în vizor, fie Dacia Estafette, fie Dacia 2000. Dacia 2000 mi-a luat-o înainte un coleg de club, el a restaurat deja una şi atunci am rămas cu asta. Asta am cumpărat-o în 2011. Era în Constanţa, a fost oarecum părăsită, iniţial mi-a suflat-o alt coleg de club, după aceea am cumpărat-o de la el", a declarat Levente Dudi, pentru AGERPRES.



După ce a cumpărat maşina, Levente a muncit cinci ani la restaurarea ei. Practic, maşina era o rablă cu care nu se putea circula, avea doar acte şi caroserie.



„Maşina era nefuncţională, nu avea frâne, nu avea podele. Avea caroserie şi acte, cel mai important lucru. Pentru ce am cumpărat, un pachet de fiare, a fost o valoare destul de mare. Sunt inginer mecanic. E boală din familie. Am fost ajutat de colegi, de prieteni. Am lucrat cinci ani de zile. Cel mai greu a fost partea de tinichigerie, maşina are toată podeaua refăcută, partea de jos e tablă nouă. Singurul aspect care mi-a fost mai uşor la partea de restaurare a fost motorul, care este un motor de Dacia 1300 şi încă există destui care se pricep. Piese se găsesc. Deja am avut probleme şi la modelul acesta de motor, la piese, dar nu la fel cum am avut cu elemente estetice, stopuri, faruri, bucăţi de tablă, elemente care au fost din fier, tablă. La tapiţerie a fost greu să găsesc meseriaş care să se priceapă", povesteşte Levente Dudi.



Potrivit proprietarului şi organizatorului raliului de maşini de epocă de la Sibiu, Sorin Itu, această Dacia este unică în România, fiind singura funcţională din toate 642 de exemplare care au circulat înainte de 1990 pe drumurile de la noi. Pentru că este atât de valoroasă, cel puţin pentru colecţionarii de Dacii, Levente a mai cumpărat încă una din acest model, dar doar pentru piese.



„În Franţa mai există şi acum această maşină, în România au fost 642 de exemplare. Este unica recondiţionată. Mai sunt câteva în stare de epave. Nu ştiu care va fi viitorul lor. Eu am cumpărat-o pe asta că ştiam că este cu acte şi am mai achiziţionat una, la un an diferenţă, doar pentru piese", a mai spus Levente Dudi.

Nu doar că este singura Dacia Estafette cu care se mai poate circula, dar din toate care mai există în România, doar aceasta are în interior o băncuţă pe care încap şase oameni. În acte, maşina este prevăzută cu două locuri.



„Băncuţa din interior exista. Eu aşa am găsit-o. Este singura. Eu mai ştiu câteva modele, niciuna nu a avut configuraţia aceasta cu băncuţă. Încap şase oameni, dar în acte scrie două locuri", arată Levente.



Faptul că este o dubiţă îi face pe mulţi care o văd azi să se gândească că această Dacia era în anii '70 una care inspira spiritul hippie, semănând oarecum cu mult mai celebrul model de dubiţă Volkswagen, care a făcut istorie în acei ani. Pe timpul comunismului a circulat şi o legendă, potrivit căreia Elena Ceauşescu ar fi interzis fabricarea acestui model de Dacia care nu a ajuns niciodată la românii simpli, fiind produsă doar pentru instituţii de stat înainte de 1990.



„Asta era o legendă urbană, că Elena Ceauşescu ar fi interzis fabricaţia, dar eu cred că argumentul cel mai valabil este că în anii 1970 era criza petrolului, asta era pe benzină, modelul TV mergea deja pe motoare diesel şi atunci cred că asta a fost cea mai plauzibilă explicaţie de ce s-a oprit fabricaţia. Toate aceste maşini au intrat în anii 1970 şi au fost destinate instituţiilor. Nu au intrat la particulari", crede Levente Dudi.



El explică faptul că această Dacia are calitatea franţuzească, fiind asamblată în România din piese aduse din Franţa.



„Sunt membru pe un forum din Franţa. În Franţa sunt unii care folosesc maşina zi de zi. Lumea nu ştie, dar Renault Estafette s-au fabricat mai multe decât Citroen hy, cealaltă utilitară franţuzească. Ea este folosită şi astăzi în Franţa. Asta este o maşină românească fabricată la calitate franceză. Practic ea a venit şi a fost doar montată în România, la fel ca şi Dacia 1100 sau primele Dacii 1300 care erau produse in integralitate cu piese franţuzeşti, dar montajul se făcea la noi", explică proprietarul singurei Dacii Estafette funcţionale din România.



Fabricată la Mioveni, Dacia Estafette de la Braşov a fost înmatriculată prima dată în 1977 la o unitate militară din Bucureşti, care deservea Comitetul Central. După Revoluţie, maşina a ajuns în curtea unei alte unităţi militare, la Constanţa, de unde a fost cumpărată de un constănţean, de la care a fost achiziţionată de braşoveanul Levente Dudi. Se presupune că această Dacie a fost folosită pentru transportul cadourilor de protocol de la Ministerul Apărării, asta după ce actualul proprietar al maşinii a găsit o carte de vizită a fostului ministru Victor Babiuc atunci când a demontat autovehiculul.



„Ea a fost înmatriculată la o unitate militară în 1977, care deservea Comitetul Central din Bucureşti. A fost acolo până după 1990. Pe urmă a ajuns tot la o unitate militară, de Poliţie de Frontieră de la Constanţa, de unde a fost cumpărată de un particular. Eu ce am găsit, în momentul în care l-am demontat, a fost o carte de vizită care se punea în cadourile de protocol. Era cartea de vizită a lui Victor Babiuc, pe vremea când era ministru. O carte care se punea în cadourile de protocol", arată Levente Dudi.



Maşina are acum culoarea roşie, specifică tractoarelor care se fabricau la uzina din Braşov, însă iniţial ea a fost vopsită verde şi pe urmă gri.



„Eu când am găsit-o era gri, sub culoarea gri, am găsit un verde închis şi am ales culoarea asta pentru că este culoarea care se leagă de Braşov, e culoarea roşu Uzina Tractorul Braşov, toate tractoarele erau vopsite aşa. Este o culoare Renault şi Dacia 1300 au fost vopsite în această nuanţă şi am ales-o special, să fie o legătură cu oraşul", zice Levente Dudi.



Dacia unicat de la Braşov a făcut anul trecut 3.000 de kilometri, însă este scoasă din garaj doar la reuniuni ale colecţionarilor de maşini de epocă sau la parade.



Dacia Estafette va fi vedetă anul acesta în august, la Sibiu Rally România, un raliu al maşinilor de epocă, unde bătrânele maşini vor avea de înfruntat Transfăgărăşanul.



„Levi o să vină şi în august la Sibiu Rally Romania şi o să o folosim. O să urcăm şi pe Transfăgărăşan. Şi o să fie prima. Levi este un om extraordinar. Este primul om pe care l-am cunoscut cu atâta răbdare. E incredibil. Foarte multă răbdare", a precizat pentru AGERPRES, Sorin Itu, organizatorul raliului maşinilor istorice de la Sibiu.



Trei Dacii, două Opel-uri, două Volkswagen-uri, în total şapte maşini de istorice deţine Levente, care locuieşte într-un apartament de bloc din Braşov. Pentru cele şapte maşini rare a închiriat o hală la ţară, pe care o împarte cu alţi pasionaţi ca şi el.



„Sunt pasionat de maşini de epocă. În 2004 am cumpărat prima maşină, un Opel Rekord Coupe din 1968, este un proiect de restaurare la care lucrez de 11 ani. Am sprijinul familiei, asta e mare noroc. Acum am în total şapte maşini: o Dacia Estafette, o Dacia 1100, un Opel din 1962, un Opel din 1955, două Volkswagen-uri, la mine toate maşinile care au ajuns au rămas la mine, încă nu m-am îndurat să le dau. Eu stau la bloc, tatăl meu stă la casă, dar închiriez o hală imensă şi acolo le ţin pe toate. Avem o hală închiriată eu cu câţiva colegi. Cum a apărut pasiunea? E foarte greu de spus. Un unchi al mamei mele avea o maşină de epocă, de mult timp m-am virusat. Nu o pot justifica nici emoţional, nici... E foarte costisitoare această pasiune, dar dacă îţi place, nu mai simţi", mărturiseşte Levente Dudi.



Claxonată că merge prea încet de unii şoferi, Dacia unicat de la Braşov face senzaţie peste tot, pentru că majoritatea românilor se minunează de această maşină, numai cei mai în vârstă aducându-şi aminte că acest model a fost printre cele folosite în acei ani de Poşta Română.



„În trafic reacţia? Sunt puţini care nu agreează astfel de vehicule mici şi spun că mergem încet şi că încurcăm circulaţia maşinilor moderne. Cei mai mulţi spun că ei nici nu ştiau că aceasta este o Dacie şi, când află, începe partea admirativă", spune Levente Dudi.



Cu mii de kilometri la bord, ultima Dacia Estafette românească restaurată rulează o frumoasă poveste pe patru roţi mici, cu două faruri mari şi încă trece cu brio testul de supravieţuire pe drumurile din România.