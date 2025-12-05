Cel mai recent sondaj pentru alegerile din Capitală: Diferenţă mică între primele două locuri. Câți bucureșteni declară că merg la vot

Un nou sondaj a fost dat publicității pentru alegerile care vor avea loc duminică în București. Sondajul ARA încheie o săptămână în care luni, miercuri și joi au fost date publicității alte trei sondaje, ale unor institute diferite. Unele dintre ele au venit cu suprize.

Un sondaj ARA, făcut la comanda Antena 3 CNN, îl dă favorit la alegerile de duminică pentru Primăria Capitalei pe Daniel Băluţă, candidatul PSD, urmat de candidatul PNL Ciprian Ciucu, scrie News.ro.

Potrivit sursei citate, topul candidaţilor în funţie de intenţia de vot este următorul: Daniel Băluţă - 26%, Ciprian Ciucu - 24%, Cătălin Drulă - 20%, Anca Alexandrescu - 18%, alt candidat - 12%.

Procentele au fost stabilitet doar pe baza răspunsurilor celor 55% dintre respondenţi care declară că vor merge sigur la vot.

Dintre aceştia, 17% nu sunt încă hotărâţi cu privire la candidatul pe care îl vor alege în duminica alegerilor.

Sondajul a fost realizat în intervalul 25 noiembrie – 2 decembrie, pe un eşantion de 1082 persoane adulte, reprezentativ pentru populaţia totală în vârstă de peste 18 ani rezidentă în Municipiul Bucureşti, conform ultimelor date INS. Persoanele intervievate au fost selectate prin metoda Random Digit Dialing. Datele au fost culese prin metoda CATI. Marja de eşantionare este +/- 3%.

Patru sondaje într-o săptămână

Sondajul de față vine după un șir lung de sondaje date publicității în zilele precedente.

Un nou sondaj privind alegerile din Capitală, realizat de INSCOP și dat publicității joi, îl arăta pe primul loc în preferințele alegătorilor pe Daniel Băluță (28.2%). Acesta este urmat de Ciprian Ciucu (26.6%), iar Anca Alexandrescu (21%) urcă o treaptă, după ce într-un sondaj anterior era cotată abia pe poziția a patra.

Un alt sondaj de opinie pe tema alegerilor pentru Primăria Capitalei, realizat de CURS și dat publicității miercuri, a răsturnat din nou ordinea principalilor candidați. Anca Alexandrescu, candidata independentă susținută de AUR, era cotată abia pe poziția a patra, în condidiile în care un sondaj AtlasIntel publicat în urmă cu alte două zile o situa pe locul 2.

36% dintre subiecţii sondajului CURS au spus că e „foarte sigur” că vor vota duminică şi alţi 16% au spus că e „sigur” că se vor prezenta la urne.

Cercetarea a relevat următoarele opţiuni: Daniel Băluţă (PSD) - 26%, Ciprian Ciucu (PNL) - 23%, Cătălin Drulă (USR) - 22%, Anca Alexandrescu (independentă) - 17%, Ana Maria Ciceală (SENS) - 7%, George Valentin Burcea (POT) - 4%.

În fine, un nou sondaj publicat luni (Atlasintel) schimba ordinea primilor clasați în cursa pentru Primăria Capitalei, plasând-o pe Anca Alexandrescu pe locul 2, înaintea candidatului PNL Ciprian Ciucu.

Sondajul îl plasa pe Daniel Băluţă, candidatul PSD la alegerile din 7 decembrie, pe primul loc, cu 23,3%, urmat imediat de Anca Alexandrescu, cu 23,2%, la doar 0,1% de primarul Sectorului 4. Ciprian Ciucu, candidatul PNL, era pe locul 3, cu 21,7%. Pe locul 4 se afla candidatul USR, Cătălin Drulă, cu 15,5%, urmat de candidata SENS, Ana Ciceală, cu 8,4%.

