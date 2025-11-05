Live TV

Galerie Foto Cel mai tânăr instructor pentru viitorii piloţi NATO, detaşat în SUA, e român. „Când vine vorba de zbor, vorbim cu toţii aceeaşi limbă”

Pilot NATO
Foto: Forțele Aeriene Române

Cel mai tânăr instructor de zbor pentru viitorii piloţi de luptă ai NATO, detaşat la baza aeriană Sheppard, din Wichita Falls, SUA, este un român, informează Forţele Aeriene Române.

La nici 25 de ani, locotenentul Claudiu Fusaru, originar din Vrancea, antrenează, alături de colegii săi, viitori piloţi de luptă ai Alianţei Nord-Atlantice, anunţă Forţele Aeriene Române. Pilotul român spune că în Escadrila 469, din care face parte, sunt instructori din 14 ţări, de limbi, culturi, religii şi obiceiuri diferite, dar că atunci când vine vorba de zbor, vorbesc cu toţii aceeaşi limbă.

La Euro-NATO Joint Jet Pilot Training, cel mai complex program internaţional de formare a piloţilor de luptă NATO, cel mai tânăr instructor de T-38 din Escadrila 469 este un român: locotenentul Claudiu Fusaru. Într-o escadrilă formată din numeroşi piloţi internaţionali, cu mii de ore de zbor, experienţă în teatre de operaţii şi pe diverse tipuri de aeronave de generaţia a patra şi a cincea, cel mai tânăr instructor este un reprezentant al Forţelor Aeriene Române. La nici 25 de ani, locotenentul Claudiu Fusaru antrenează, alături de colegii săi, viitori piloţi de luptă ai Alianţei Nord-Atlantice.

Potrivit sursei citate, programul ENJJPT, activ din 1981, reuneşte 14 naţiuni NATO şi are misiunea de a forma cei mai buni piloţi de luptă din lume. Claudiu Fusaru este primul român care a îndeplinit toate condiţiile pentru a rămâne instructor imediat după finalizarea pregătirii (FAIP – First Assignment Instructor Pilot).

Propunerea comitetului director al programului a fost înaintată şi aprobată de şeful Statului Major al Forţelor Aeriene, recunoscând astfel performanţele sale excepţionale şi potenţialul de a contribui la instruirea viitorilor piloţi NATO, precizează Forţele Aeriene Române.

Locotenentul Claudiu Fusaru este pilot al Forţelor Aeriene Române şi a fost detaşat ca instructor de zbor la baza aeriană Sheppard, din Wichita Falls, Texas, SUA. Originar din Tulnici, judeţul Vrancea, unde a copilărit şi a urmat studiile până la absolvirea Colegiului Naţional „Unirea” din Focşani, Claudiu Fusaru a urmat Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” din Braşov.

Între 2019 şi 2023 a zburat pe IAK-52, Cessna 172 şi IAR-99, iar în 2023 a fost selectat pentru a participa la programul ENJJPT, având ca destinaţie finală tranziţia pe F-16.

Pregătirea ca student a inclus UPT (Undergraduate Pilot Training – toate fazele zborului până la 4-ship inclusiv, pe T-6 Texan II şi T-38 Talon) şi IFF (Introduction to Fighter Fundamentals). După finalizarea cursului, a îndeplinit criteriile pentru a rămâne ca instructor FAIP, considerând această alegere ca fiind „o onoare şi o provocare” de a-şi depăşi limitele şi „a contribui la formarea noii generaţii de piloţi NATO”.

„Sunt recunoscător că pot face parte din acest colectiv şi că pot învăţa de la cei mai buni oameni din domeniu – piloţi cu experienţă pe aeronave de generaţia a 4-a şi a 5-a, cu misiuni desfăşurate în diverse teatre de operaţii, în contexte de pace sau de conflict. În escadrilă suntem instructori din 14 ţări, de limbi, culturi, religii şi obiceiuri diferite, dar când vine vorba de zbor, vorbim cu toţii aceeaşi limbă. Acesta este, de fapt, scopul programului: ca în luptă toţi să aplicăm aceleaşi proceduri, în deplină sincronizare, de la prima până la ultima secundă a misiunii. Fiecăruia dintre noi ni s-a încredinţat un «talant», sub forma unor aptitudini, ocazii sau misiuni. Avem datoria de a-l valorifica pe deplin, de a lăsa ceva mai bun în urmă şi de a dărui mai mult decât primim, indiferent de meseria sau contextul în care ne aflăm”, afirmă pilotul.

 

 

Editor : S.S.

