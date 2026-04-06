Live TV

Cele mai noi informații despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Anunțul Spitalului Universitar din București

Data actualizării: Data publicării:
Foto: Profimedia

Reprezentanții Spitalului Universitar de Urgență București (SUUB) au transmis, luni, că nu există elemente noi în evoluția stării de sănătate a antrenorului Mircea Lucescu și au precizat că, în prezent, are loc o întâlnire complexă a personalului medical pentru stabilirea conduitei terapeutice imediate.

”În Spitalul Universitar de Urgență București sunt internați în acest moment aproape 800 de pacienți. Fiecare cu viața lui, problemele lui de sănătate, povestea lui, familia lui. Interesul public manifestat față de un pacient trebuie să respecte intimitatea, dreptul la confidențialitate, demnitate, liniște. Facem un apel la presă să respecte aceste principii și să nu mai preia informații incorecte sau inexacte. Comunicatele oficiale ale SUUB conțin datele corecte și exacte. Facem precizarea că nu sunt elemente noi în evoluția stării de sănătate a domnului Mircea Lucescu și că vom reveni cu informații în curând sau dacă va fi necesar. La acest moment se desfășoară o întâlnire complexă a personalului medical, pentru a decide conduita terapeutică imediată a acestui caz”, afirmă sursa citată de Agerpres.

La finalul săptămânii trecute, Mircea Lucescu a fost internat de urgență la Spitalul Universitar din Capitală, după ce i s-a făcut rău în timpul ședinței tehnice premergătoare unui antrenament al echipei naționale.

Editor : B. G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Descarcă aplicația Digi Sport
Partenerii noștri
Pe Roz
Mihaela Rădulescu, după "cea mai întunecată perioadă din viață": "Am trăit cu o durere imensă în ultima vreme"
Cancan
Medicii au refuzat dorința familiei lui Mircea Lucescu. Conducerea Spitalului Universitar, de neclintit chiar...
Fanatik.ro
Dinamovistul Dănuț Lupu, aroganța supremă pentru Robert Niță, după Rapid – U Cluj 1-2: “V-a arestat Miliția...
editiadedimineata.ro
Cum ar putea Viktor Orbán profita de o criză de securitate înainte de alegeri
Fanatik.ro
Câți bani încasează lunar Adi Vasile la Survivor România. Diferență uriașă față de sumele primite de...
Adevărul
Povestea olteanului cu plantații de portocali și măslini în Grecia: „Am plecat la muncă. La început treceam...
Playtech
Un nou tip de pensie devine funcțional în România. Ce schimbă Pilonul IV pentru angajați și companii
Digi FM
După ce i-au căzut fațetele dentare în văzul lumii, o concurentă la Miss a făcut o referire amuzantă la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
ADIO, Tottenham! Transferul lui Radu Drăgușin, în "linie dreaptă"
Pro FM
Bianca Censori, o nouă apariție controversată. Fanii au reacționat vehement: „Nu a mai purtat haine adevărate...
Film Now
Cele mai grave acuzații ale lui Blake Lively contra lui Justin Baldoni, respinse de judecător. Procesul nu...
Adevarul
Un general ucrainean trădător, care a luptat de partea rușilor, a fost lichidat de trupele Kievului
Newsweek
Europa se pregătește de criza pensiilor. Italia, Germania, Anglia cresc vârsta de pensionare. Ce face România?
Digi FM
Noi detalii în cazul medicului ucis și incendiat în propria locuință. Monica Pop, după ce principalul suspect...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Consumul ocazional de alcool în exces, mai periculos decât pare. Ce au descoperit cercetătorii
Digi Animal World
Momentul când o femeie încearcă să mângâie un tigru la Grădina Zoologică din Bridgeton. Aproape a fost...
Film Now
Alec Baldwin, pus la zid de propria fiică din cauza diferenței de vârstă dintre el și Hilaria: „Ăsta e abuz...
UTV
Killa Fonic și Irina Rimes au urcat din nou împreună pe scenă în București. „Dragostea este universală”