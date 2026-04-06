Cele mai noi informații despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Anunțul Spitalului Universitar din București

Reprezentanții Spitalului Universitar de Urgență București (SUUB) au transmis, luni, că nu există elemente noi în evoluția stării de sănătate a antrenorului Mircea Lucescu și au precizat că, în prezent, are loc o întâlnire complexă a personalului medical pentru stabilirea conduitei terapeutice imediate.

”În Spitalul Universitar de Urgență București sunt internați în acest moment aproape 800 de pacienți. Fiecare cu viața lui, problemele lui de sănătate, povestea lui, familia lui. Interesul public manifestat față de un pacient trebuie să respecte intimitatea, dreptul la confidențialitate, demnitate, liniște. Facem un apel la presă să respecte aceste principii și să nu mai preia informații incorecte sau inexacte. Comunicatele oficiale ale SUUB conțin datele corecte și exacte. Facem precizarea că nu sunt elemente noi în evoluția stării de sănătate a domnului Mircea Lucescu și că vom reveni cu informații în curând sau dacă va fi necesar. La acest moment se desfășoară o întâlnire complexă a personalului medical, pentru a decide conduita terapeutică imediată a acestui caz”, afirmă sursa citată de Agerpres.

La finalul săptămânii trecute, Mircea Lucescu a fost internat de urgență la Spitalul Universitar din Capitală, după ce i s-a făcut rău în timpul ședinței tehnice premergătoare unui antrenament al echipei naționale.

Editor : B. G.