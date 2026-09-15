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Centenar regal în SUA. Muzeul de Artă Maryhill a fost decorat de președintele Nicușor Dan pentru promovarea patrimoniului românesc

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Nicușor Dan. Sursa foto: Facebook/Nicușor Dan.
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Din articol
Cum va fi marcat momentul istoric

Printr-un decret prezidențial publicat astăzi, 15 septembrie 2026, în Monitorul Oficial, președintele Nicușor Dan a conferit Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Cavaler Muzeului de Artă Maryhill din Goldendale, statul Washington, SUA.

Distincția vine într-un context cu o puternică încărcătură istorică, marcând 100 de ani de la momentul în care muzeul american a fost inaugurat oficial de Regina Maria a României, în cadrul celebrei sale vizite de stat peste Ocean din 1926.

Conform textului oficial, înalta decorație a fost acordată în semn de profundă apreciere pentru cooperarea culturală bilaterală de lungă durată, dar și pentru rolul esențial pe care instituția din Goldendale l-a avut de-a lungul unui secol în promovarea imaginii și patrimoniului românesc în întreaga lume.

Cum va fi marcat momentul istoric

Pentru a celebra acest moment istoric, Muzeul de Artă Maryhill, în parteneriat cu Societatea Româno-Americană (Romanian American Society), organizează o recepție de gală chiar la sediul instituției din Goldendale, Washington. Evenimentul, intitulat „Royal Centennial Celebration”, va avea loc sâmbătă, 19 septembrie 2026.

Sărbătoarea va aduce un omagiu unui secol de artă, diplomație și moștenire culturală inspirate de spiritul vizionar al Reginei Maria. Programul galei include:

  • O recepție ceremonială pe domeniul muzeului.
  • Expoziții speciale dedicate exclusiv Reginei Maria și obiectelor donate de aceasta.
  • Spectacole culturale și momente artistice de inspirație regală.

Organizatorii au recomandat și un cod vestimentar inedit pentru invitați, aceștia fiind îndemnați să poarte port tradițional românesc (ie), ținute business sau piese vestimentare de inspirație regală.

Editor : Ș.R.

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