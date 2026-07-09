Negri de fum, praf și cenușă de la Termocentrala Craiova au acoperit orașul, iar vântul a împrăștiat particulele peste mai multe cartiere. În plină perioadă de caniculă, localnicii spun că respiră tot mai greu și cer autorităților să verifice de urgență calitatea aerului.

Un nou val de poluare a fost semnalat în zona Termocentralei Craiova, după ce rafalele de vânt au ridicat și au dispersat în atmosferă cantități importante de cenușă. Norii negri au fost vizibili pe cerul orașului, iar particulele s-au depus inclusiv pe mașinile parcate în apropiere.

Imaginile surprinse de localnici arată un strat consistent de cenușă depus pe autoturisme, însă oamenii spun că nu este vorba despre cazuri izolate, ci despre un fenomen care a afectat numeroase vehicule din zonă.

Localnicii afirmă că se confruntă cu această problemă de mai mulți ani și susțin că situația persistă în ciuda numeroaselor sesizări făcute de-a lungul timpului.

Mai mulți locuitori au filmat imagini cu cenușa și le-au publicat pe rețelele de socializare și pe grupurile dedicate incidentelor de mediu, în speranța că autoritățile competente vor interveni și vor lua măsuri.

Reprezentanții Gărzii de Mediu Dolj au precizat pentru Digi24 că nu au efectuat un control în urma acestui episod de poluare, însă au aplicat în trecut mai multe sancțiuni operatorului. Cea mai recentă amendă a fost acordată în luna mai și s-a ridicat la 50.000 de lei.

Problemele persistă însă, iar cauza ar fi infrastructura învechită a instalațiilor de la termocentrală. Din acest motiv, cenușa este ridicată frecvent de vânt și transportată deasupra orașului, în special în zilele cu rafale puternice.

Editor : C.S.