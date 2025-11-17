Live TV

Cererea pentru ajutorul de încălzire trebuie depusă până pe 20 noiembrie. Care sunt condițiile

Data publicării:
copil la calorifer
Foto: Profimedia
Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) a reamintit luni, 17 noiembrie, că 20 noiembrie este ultima zi în care persoanele și familiile vulnerabile pot depune cererile pentru ajutorul de încălzire valabil începând cu luna noiembrie. Sprijinul este acordat în baza Legii 226/2021, care stabilește măsurile de protecție socială pentru consumatorii vulnerabili de energie.

Ajutorul pentru încălzire se acordă în perioada 1 noiembrie 2025-31 martie 2026, în timp ce suplimentul pentru energie este plătit în fiecare lună, pe tot parcursul anului.

Cine poate beneficia de ajutorul de încălzire

Ajutorul pentru încălzirea locuinței și suplimentul pentru energie sunt destinate persoanelor și familiilor care se confruntă cu dificultăți financiare și nu își pot acoperi integral costurile cu energia pe perioada sezonului rece.

Sprijinul vizează atât gospodăriile cu venituri reduse, cât și persoanele singure aflate în situații vulnerabile.

Pentru a fi eligibili, solicitanții trebuie să îndeplinească două condiții esențiale. În primul rând, venitul mediu net al familiei sau al persoanei singure trebuie să se situeze sub plafonul stabilit prin lege.

Aceste limite sunt:

  • până la 1.386 lei/persoană în cazul familiilor;
  • până la 2.053 lei în cazul persoanelor singure.

În al doilea rând, beneficiarii nu trebuie să dețină bunuri sau proprietăți care, potrivit legislației, duc la excluderea de la acordarea sprijinului, cum ar fi imobile suplimentare, terenuri extinse sau alte active considerate semnificative.

Ajutorul poate acoperi integral sau parțial costurile legate de energia termică, gazele naturale, energia electrică ori combustibilii solizi sau petrolieri, în funcție de tipul de încălzire utilizat în locuință. Scopul acestui sprijin este de a reduce presiunea financiară asupra gospodăriilor vulnerabile și de a asigura un nivel minim de confort termic pe durata iernii.

Unde și cum se depun cererile

Pentru a primi ajutorul, solicitanții trebuie să completeze o cerere-declarație pe propria răspundere, în care își asumă corectitudinea informațiilor furnizate și indică sursa de încălzire a locuinței. Documentul se depune la primăria localității în care se află domiciliul solicitantului, indiferent dacă acesta locuiește în mediul urban sau rural.

Formularele necesare sunt puse la dispoziția cetățenilor prin mai multe canale accesibile:

  • direct la ghișeele primăriei;
  • pe site-ul oficial al primăriei, în secțiunea dedicată asistenței sociale;
  • pe site-urile agențiilor județene pentru plăți și inspecție socială;
  • pe platforma ANPIS, unde sunt publicate modele actualizate ale cererilor și ghiduri de completare.

Depunerea cererilor a început în una octombrie a acestui an, iar termenul-limită pentru ca ajutorul să fie accesat încă din luna noiembrie este 20 noiembrie 2025.

Cererile depuse după această dată vor fi procesate, însă sprijinul nu va mai fi acordat retroactiv pentru prima lună a sezonului rece.

Cum se plătesc ajutoarele

Plata ajutoarelor este gestionată de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS), prin agențiile județene și ale municipiului București.

Modalitatea de plată diferă în funcție de tipul de energie folosit pentru încălzire.

Pentru energia termică în sistem centralizat, gazele naturale și energia electrică, ajutorul nu ajunge direct în contul beneficiarului.

În schimb, suma este decontată furnizorului, iar reducerea se regăsește direct în factura lunară.

Acest sistem asigură transparentizarea sprijinului și reduce riscul de neutilizare a fondurilor în scopul declarat.

Pentru combustibilii solizi sau petrolieri, cum ar fi lemnul de foc, cărbunele sau păcura, sprijinul se acordă o singură dată, sub forma unei plăți integrale efectuate în luna decembrie.

Dacă cererea este depusă mai târziu, suma oferită se calculează proporțional, în funcție de lunile rămase până la finalul sezonului rece, adică 31 martie 2026.

Sezonul trecut: peste 2 milioane de ajutoare acordate

Datele ANPIS arată că sprijinul pentru consumatorii vulnerabili este un program social de anvergură.

În sezonul rece anterior, agenția a efectuat aproximativ 2 milioane de plăți pentru ajutoare și suplimente la energie.

Valoarea totală a depășit 1,03 miliarde lei, ceea ce confirmă amploarea necesităților energetice în rândul populației cu venituri reduse.

Cele mai multe ajutoare au fost acordate pentru combustibili solizi și petrolieri, o categorie predominantă în mediul rural. Au fost înregistrate peste 1,5 milioane de plăți, însumând aproximativ 911 milioane lei.
Au urmat:

  • energia electrică-peste 270.000 de plăți, în valoare totală de aproximativ 76 milioane lei;
  • gaze naturale-peste 160.000 de ajutoare, reprezentând aproximativ 35 milioane lei;
  • energia termică în sistem centralizat-aproximativ 38.000 de plăți, în valoare de 10 milioane lei.

Privind retrospectiv, în perioada 2021-2024, au fost acordate peste 6,7 milioane de ajutoare și suplimente energetice.

Valoarea totală a programului a depășit 3,67 miliarde lei, reflectând efortul constant al statului de a sprijini gospodăriile vulnerabile în fața costurilor tot mai ridicate ale energiei.

