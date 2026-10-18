Locuitorii din Cernavodă riscă să rămână fără căldură înainte de venirea iernii, motivul fiind acela că centrala nucleară, principala sursă de energie termică a orașului, a fost oprită pe fondul debitului scăzut al Dunării. Între timp, la Iași, aproximativ 22.000 de apartamente au rămas fără apă caldă după incendiul izbucnit la CET. Sunt afectate și școli, iar autoritățile caută soluții pentru reluarea furnizării agentului termic.

Situația este dificilă pentru locuitorii din Cernavodă, care se tem că vor rămâne și fără căldură odată cu apropierea sezonului rece. Oamenii cer autorităților să găsească urgent o soluție.

„Uitați ce poate să picure puțin! Apă caldă n-avem. Astea sunt condițiile noastre din Cernavodă”, spune un localnic.

Centrala nucleară a fost oprită, iar nivelul scăzut al Dunării complică reluarea funcționării instalațiilor. Centrala este principala sursă de energie termică a orașului, iar oprirea acesteia îi afectează direct pe locuitori.

Oamenii spun că sunt nevoiți să improvizeze pentru a se putea spăla.

„Punem pe aragaz oala cu apă caldă și asta o băgăm în cadă. Trebuie să ne spălăm. Eu am lucrat 45 de ani la centrală și cunosc foarte bine toate problemele. Dar, până nu vine apa din Dunăre, noi n-o să avem nici apă caldă, nici căldură. Mai punem câte un calorifer electric. Altceva nu avem”, povestește un localnic.

Probleme și la spitalul din Cernavodă

Oprirea centralei afectează și spitalul din Cernavodă, unde lipsa apei calde ridică probleme pentru personalul medical și pacienți.

Potrivit Digi24, spitalul se bazează pe aparatele de aer condiționat pentru încălzirea spațiilor, în lipsa unei soluții alternative suficiente.

Personalul medical atrage atenția că lipsa căldurii poate agrava situația pacienților, care ajung la spital deja bolnavi.

„Sunt bolnavi oamenii și se încălzesc la aparatele de aer condiționat. Noi nu ducem, într-adevăr, lipsă de căldură, dar mă gândesc cum va fi mai departe. Nu sunt finanțate suficient spitalele din România și ducem lipsă de bani. Cât o să reziste spitalul? Vă întreb omenește, pentru că pacientul vine deja bolnav. Dacă îl mai țin și în frig, se schimbă situația. Suntem obligați să băgăm în priză aparatele. Apă caldă nu avem sub nicio formă”, spune o persoană din cadrul spitalului.

Localnicii au semnat o petiție online prin care cer Guvernului să găsească urgent o soluție pentru ca orașul să nu rămână și fără căldură înainte de iarnă.

Potrivit reportajului, șansele repornirii rapide a instalațiilor sunt reduse, în condițiile în care Dunărea a atins un nivel minim istoric, iar nivelul apei se află la doar trei centimetri de pragul critic menționat de sursă.

La Iași, 22.000 de apartamente sunt afectate după incendiul de la CET

Probleme sunt și la Iași, unde aproximativ 22.000 de apartamente racordate la sistemul centralizat de termoficare au rămas fără apă caldă după incendiul izbucnit la CET.

Un transformator electric a fost cuprins de flăcări, iar incendiul care a urmat a afectat o hală industrială pe o suprafață de aproximativ 1.000 de metri pătrați.

În acest moment, nu există un termen clar pentru reluarea furnizării agentului termic. Echipele tehnice caută soluții pentru repornirea instalațiilor.

Aproximativ un sfert dintre apartamentele din municipiul Iași sunt racordate la sistemul centralizat de termoficare. Deocamdată, în locuințele afectate nu era furnizată căldură, însă oamenii resimt lipsa apei calde.

Probleme sunt și în școli, unde nu există nici apă caldă, nici căldură.

În cazul spitalelor din Iași, situația este diferită: acestea dispun de generatoare care pot asigura alimentarea cu energie electrică în situații de urgență.

Autoritățile și echipele tehnice continuă să caute soluții pentru remedierea avariei și reluarea funcționării instalațiilor de termoficare.

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Editor : C.A.