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Video Cetățean albanez, atacat de doi bărbați la Târgu Jiu: a fost lovit cu mânerul unui pistol. Agresorii, căutați de polițiști

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Foto: Poliția Română
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Din articol
Victima, lovită în cap cu mânerul unui pistol Cei doi suspecți sunt căutați de polițiști

Un cetățean albanez stabilit în Târgu Jiu a fost agresat de doi bărbați, în urma unui conflict izbucnit după un eveniment privat. Victima a fost amenințată și lovită cu mânerul unui pistol, iar polițiștii îi caută acum pe cei doi suspecți.

Polițiștii din Târgu Jiu au fost sesizați în noaptea de sâmbătă spre duminică de un bărbat, cetățean albanez cu domiciliul în cartierul Ursați, care a reclamat că a fost agresat fizic de două persoane.

La fața locului au intervenit mai multe echipaje din cadrul Biroului de Ordine Publică al Poliției Municipiului Târgu Jiu, precum și o echipă operativă constituită la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Gorj. Cercetările au fost preluate de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale.

Victima, lovită în cap cu mânerul unui pistol

„Din primele cercetări efectuate de polițiști a reieșit faptul că bărbatul ar fi fost amenințat cu acte de violență, lovit în zona capului cu mânerul unui pistol, iar în zona unui membru superior i-ar fi fost provocată o contuzie cu un obiect încă neidentificat”, a transmis Poliția.

În urma verificărilor, anchetatorii au stabilit identitatea celor doi bărbați bănuiți de agresiune.

Potrivit polițiștilor, victima și cei doi suspecți ar fi participat în aceeași seară la un eveniment privat. La un moment dat, între ei ar fi apărut neînțelegeri, care au degenerat într-un conflict spontan.

Cei doi suspecți sunt căutați de polițiști

„În continuarea cercetărilor, polițiștii au stabilit identitatea celor două persoane bănuite de săvârșirea faptelor, reieșind că cei trei, în acea seară, ar fi participat, împreună, la un eveniment privat, iar în urma unor neînțelegeri, între aceștia ar fi izbucnit un conflict spontan”, a precizat Poliția.

Polițiștii continuă cercetările pentru lovire sau alte violențe, amenințare și nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Anchetatorii încearcă să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs incidentul, iar cei doi suspecți sunt căutați pentru dispunerea măsurilor legale.

Editor : Ș.A.

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