Cea mai mare pânză de păianjen din lume a fost descoperită în Europa, într-o peșteră de la granița dintre Albania și Grecia. Cercetătorii au găsit o adevărată rețea uriașă, întinsă pe mai bine de 100 de metri pătrați. De gigantica pânză de păianjen se îngrijesc peste 100.000 de insecte.

Colonia este formată din două specii comune, cunoscuți drept păienjeni de casă. În mod obișnuit, cele două specii nu pot coexista deoarece una o vânează pe cealaltă. Însă, în întunericul aproape total al peșterii, păienjenii și-au pierdut vederea și, odată cu ea, și instinctul prădător.

Mai mult, cercetătorii cred că mediul toxic și lipsa luminii au dus la o adaptare rară și, anume, formarea acestei colonii.

István Urák, cercetătorul român care a făcut această descoperire, a vorbit, la Digi24, despre această realizare.

