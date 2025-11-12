Live TV

Exclusiv „Ceva extraterestru”. Cea mai mare pânză de păianjen din lume, descoperită de un cercetător român în Europa. Cum explică el fenomenul

Urák István si panza de paianjen
Foto: Captură video Facebook/Urák István
Cercetătorul român István Urák, care a descoperit cea mai mare pânză de păianjen din lume, într-o peșteră aflată la granița dintre Albania și Grecia, a vorbit în direct la Digi24 despre această realizare. Rețeaua uriașă se întinde pe mai mult de 100 de metri pătrați și este întreținută de aproximativ 100.000 de insecte. „Pare ceva ireal, ca de pe altă planetă, extraterestru”, a spus cercetătorul. 

Cea mai mare pânză de păianjen din lume a fost descoperită în Europa, într-o peșteră de la granița dintre Albania și Grecia. Cercetătorii au găsit o adevărată rețea uriașă, întinsă pe mai bine de 100 de metri pătrați. De gigantica pânză de păianjen se îngrijesc peste 100.000 de insecte.

Colonia este formată din două specii comune, cunoscuți drept păienjeni de casă. În mod obișnuit, cele două specii nu pot coexista deoarece una o vânează pe cealaltă. Însă, în întunericul aproape total al peșterii, păienjenii și-au pierdut vederea și, odată cu ea, și instinctul prădător.

Mai mult, cercetătorii cred că mediul toxic și lipsa luminii au dus la o adaptare rară și, anume, formarea acestei colonii.

István Urák, cercetătorul român care a făcut această descoperire, a vorbit, la Digi24, despre această realizare. 

„Povestea începe în 1977, când a fost descoperită prima formă de viață bazată pe sulf în marile adâncimi, în mare. Până atunci nimeni nu ar fi crezut că există viață fără soare. A doua etapă a fost în 1986, când în România, în Dobrogea, a fost descoperită peștera Movile și în această peșteră au găsit o formă de viață, un ecosistem izolat bazat pe chemuautotrofie”, a explicat el. 

„Cercetătorul român care a lucrat în această peșteră, Șerban Sârbu, este coordonatorul grupului. El este cercetătorul de renume mondial care se ocupă cu astfel de ecosisteme și el m-a invitat pe mine să facă parte din această echipă”, a mai precizat acesta.

Cercetătorul spune că ceea ce a descoperit în peșteră „este foarte impresionant”. 

„O foarte mare parte din peretele peșterii este acoperită cu pânză de paianjen. În unele locuri sunt și pânze individuale, dar în mare parte aceste pânze se contopesc și formează un fel de perdea, o cortină care se desprinde de perete și, așa cum se vede și pe imagini, parcă ar fi ceva ireal. Așa ceva nu s-a văzut nicăieri, mai ales că vorbim despre păienjeni care trăiesc și în case și lângă case”, a afirmat el. 

Acesta a mai spus că nu există un rege sau o regină a păienjenilor.

„Parcă ar fi de pe altă planetă, ceva extraterestru. Este formidabilă pânza respectivă, dar nu, păianjenii nu sunt specii sociale cum sunt albinele sau furnicile. Sunt indivizi care fiecare trăiește individual, nu prea intră în contact”, a explicat el. 

