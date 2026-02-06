Live TV

CFR SA e anchetată de Consiliul Concurenţei pentru posibil abuz de poziţie dominantă

Foto: Facebook / CFR

Consiliul Concurenţei anunţă că a declanşat o investigaţie privind un posibil abuz de poziţie dominantă al CFR SA, în calitate de administrator al infrastructurii feroviare electrificate din România. Inspecţii inopinate s-au desfăşurat şi la sediul Electrificare CFR SA, filială a CFR şi furnizorul de energie electrică de tracţiune în reţeaua feroviară.

„Consiliul Concurenţei a declanşat o investigaţie privind un posibil abuz de poziţie dominantă al CFR SA, în calitate de administrator al infrastructurii feroviare electrificate din România. Autoritatea de concurenţă analizează dacă anumite comportamente ale CFR SA, inclusiv în legătură cu neimplementarea unor investiţii necesare funcţionării sistemului de alimentare cu energie electrică de tracţiune, ar fi putut avea ca efect menţinerea unor bariere tehnice care limitează accesul altor furnizori pe piaţa furnizării energiei electrice de tracţiune din România”, informează autoriatea de concurenţă, citată de News.ro.

În cadrul investigaţiei, s-au efectuat inspecţii inopinate la sediul Companiei Naţionale de Căi Ferate CFR SA şi la sediul Electrificare CFR SA.

CFR SA este administratorul infrastructurii feroviare din România, iar Electrificare CFR SA, filială a acesteia, este furnizorul de energie electrică de tracţiune în reţeaua feroviară.

Inspecţiile inopinate au fost autorizate de Curtea de Apel Bucureşti şi urmăresc obţinerea informaţiilor şi documentelor necesare clarificării situaţiei analizate.

Efectuarea inspecţiilor inopinate nu reprezintă o constatare a unei încălcări a legislaţiei în domeniul concurenţei.

Legea concurentei interzice folosirea în mod abuziv a unei poziţii dominante deţinute de către unul sau mai mulţi agenţi economici pe piaţa românească sau pe o parte substanţială a acesteia, prin recurgerea la fapte anticoncurenţiale, care au ca obiect sau pot avea ca efect afectarea activităţii economice sau prejudicierea consumatorilor.

Editor : M.B.

