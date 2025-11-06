Live TV

Charley Ottley a depus jurământul și a devenit oficial cetăţean român: „Este un privilegiu pentru mine”

Data actualizării: Data publicării:
Charley Ottley
Charley Ottley, la ceremonia solemnă de depunere a jurământului de credinţă faţă de România, organizată de Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie. Sursa foto: Inquam Photos / Mălina Norocea

Jurnalistul și producătorul britanic Charley Ottley a depus joi, la Bucureşti, jurământul de credinţă şi a devenit oficial cetăţean român, după un proces de aproape doi ani. Ceremonia a avut loc la sediul Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie, în prezenţa oficialilor români şi a ambasadorului Marii Britanii.

Împreună cu jurnalistul britanic au depus jurământul peste 30 de străini din Italia, Turcia, Brazilia, Iordania, Liban, Serbia şi India. În timpul ceremoniei, Charley Ottley s-a încurcat puţin, fiind vizibil foarte emoţionat, relatează Agerpres.

„Sunt foarte emoţionat. A fost mult mai stresant decât mă aşteptam. Aveam jurământul pregătit şi memorat, apoi am intrat în panică şi, ştii, pur şi simplu, atunci când ţi-ai dorit ceva de atât de mult timp, îţi spui: nu o strica, nu o strica. Deci, mi se pare surprinzător de emoţionant, dificil şi uimitor. Sunt atât de fericit şi sunt atât de recunoscător tuturor românilor care ne-au susţinut în cei 15 ani de când lucrez aici. Cred că cel mai important lucru pentru mine este că, poate, acest lucru oferă şi un mic exemplu pentru românii care locuiesc în străinătate, în diaspora, că sunt un englez care a venit aici şi iubeşte România şi vrea să fie cetăţean, iar România are tot mai multe de oferit în fiecare an şi cred că este vital să luăm în considerare faptul că, ştiţi, drumurile devin puţin mai bune, spitalele devin puţin mai bune. Trebuie să lucrăm la educaţie, aceasta este încă o problemă mare. Dar, ştiţi, treptat, viaţa în România se îmbunătăţeşte”, a afirmat Ottley, după ceremonie.

El a mărturisit că îi place să locuiască împreună cu partenera sa la ferma pe care a cumpărat-o într-un sat din judeţul Braşov, unde creşte animale domestice.

„Îmi place casa mea. De fapt, îmi place să locuiesc în Şirnea. Oana şi cu mine avem o fermă frumoasă - trei vaci, trei pisici şi 20 de găini. Răsărituri frumoase, apusuri frumoase şi cred că a trăi la ţară şi a face o muncă ca nomad digital înseamnă a avea ce e mai bun din ambele lumi. Trăieşti undeva în paradis şi totuşi eşti conectat la lume şi vezi ce se întâmplă şi, pentru mine, este un vis devenit realitate. Aşa că sunt foarte, foarte recunoscător. Sunt foarte, foarte onorat. Sunt foarte fericit. Este un privilegiu pentru mine, aşa că mulţumesc poporului român, tuturor celor care ne-au susţinut şi au vizionat filmele noastre”, a transmis Charley Ottley.

BUCURESTI - ANC - CEREMONIE DEPUNERE JURAMANT - 6 NOI 2025
Charley Ottley. Sursa foto: Inquam Photos / Mădălina Norocea

Jurnalistul britanic a precizat că procesul obţinerii cetăţeniei române a durat ceva timp, deoarece „nu totul este încă digitalizat în România”, dar a subliniat că nu a avut niciodată îndoieli că nu se va întâmpla.

„Acest proces a început acum aproximativ doi ani, când am fost nominalizat pentru cetăţenie de onoare de Laura Popescu, ambasadorul României la Londra, şi ea, foarte amabilă, m-a nominalizat pentru cetăţenia de onoare şi apoi cred că a durat ceva timp. Nu totul este încă digitalizat în România. Aşa că, uneori, (...) încă este procesarea hârtiei şi durează ceva timp. Deci, au trecut doi ani. Dar, nu am avut niciodată îndoieli. Mi s-a spus - ştii se întâmplă şi apoi, pur şi simplu, nu-ţi mai faci griji pentru asta pentru o vreme. Şi apoi, dintr-o dată, se întâmplă. O, Doamne. Şi devii foarte nervos şi intri în panică. Dar a fost atât de emoţionant să aflu acum câteva săptămâni şi nu am putut spune nimănui, cu excepţia câtorva prieteni. A fost un proces lung şi acum simt că România nu este doar casa mea din suflet, ci este şi casa mea legală şi asta este o mare onoare”, a adăugat Charley Ottley.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
primar in calduri
1
Scandal într-o comună din România: imagini cu un primar care ar agresa sexual o femeie în...
piata rosie din moscova
2
La Moscova s-a înregistrat noaptea trecută o temperatură record pentru această perioadă a...
Sulf industrial granule
3
Rusia a pierdut capacitatea de a produce una dintre cele mai importante substanțe chimice...
Torbjörn Törnqvist
4
Cine este miliardarul care vrea să preia imperiul petrolier al Rusiei, după ce Lukoil a...
tanc Arici
5
Asaltul „Aricilor”. Pentru a se apăra de drone, Rusia echipează tancurile cu instalații...
Rică Răducanu a recunoscut, după decesul lui Emeric Ienei: ”Nu era de-ai noștri, tată”
Digi Sport
Rică Răducanu a recunoscut, după decesul lui Emeric Ienei: ”Nu era de-ai noștri, tată”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Mihai Barbu.
Șeful PNL Vaslui, care l-a dus pe afaceristul Fănel Bogos în birou la...
Înalta Curte de Casație. Foto: ÎCCJ
Acţiunile Gabriel Resources trebuie să fie puse sub sechestru...
drone in zbor
România a primit un sistem anti-dronă de ultimă generație din partea...
danut mocanu dat in urmarit de politie
Dani Mocanu, de negăsit după ce a fost condamnat la patru ani de...
Ultimele știri
Temeri legate de siguranță. Autobuze din Norvegia, fabricate în China, pot fi oprite prin sisteme de control de la distanță
Bărbatul din Roman care s-a împușcat în cap în timpul unui live pe internet a murit la spital
Rezultate LOTO 6/49, Joker, 5/40, Noroc - joi, 6 noiembrie 2025. Numerele extrase și premiile puse în joc
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
charlie ottley
Charley Ottley a obţinut cetăţenia română. Când va depune jurământul producătorul britanic al „Wild Carpathia” şi „Flavours of Romania”
Berlin, Deutschland, 18.07.2025: Bundeskanzleramt: Besuch des rumänischen Präsidenten: Nicusor Dan *** Berlin, Germany,
Nicușor Dan, în Republica Moldova: „Timpi mai scurți la vamă, dar fără progrese la redobândirea cetățeniei române”
pasaport romanesc romania shutterstock_1021828147
Câți moldoveni au redobândit cetățenia română în ultimii 33 de ani
vot
Alegeri prezidențiale 2025, turul 2: Străinii care și-au câștigat dreptul de vot în România. „Faptul că ești român e un privilegiu”
votant la urne
Alegeri prezidențiale 2025, turul 1: Votul pentru România al unui medic stomatolog albanez, stabilit în Bihor. „Aici mi-am găsit locul”
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine e Cătălina Jacob, reprezentanta României la Miss Universe 2025. Are 28 de ani, a studiat la Milano și...
Cancan
Mariana, prima reacție după ce Horia Moculescu a ajuns de urgență la ATI: 'Să nu se mai agite atâta lume de...
Fanatik.ro
Atac dur al lui Mihai Stoica la Cristi Balaj: „Nu credeam că e în stare de așa ceva!”. Ce i-a reproșat...
editiadedimineata.ro
Atenţie la zvonuri: ChatGPT nu a blocat oferirea de sfaturi legale şi medicale
Fanatik.ro
Își face turn Donald Trump pe terenul Elenei Udrea? Cât mai valorează astăzi mega-proiectul de 2 miliarde de...
Adevărul
Cum a fost distrusă democrația românească. Pașii urmați de „salvatorii poporului” pentru eliminarea ultimilor...
Playtech
Românii care vor primi 2000 de lei de la stat. Cine va beneficia de tichete electronice
Digi FM
Angelina Jolie, vizită surpriză la Herson, în sudul Ucrainei. A mers la o maternitate şi la un spital pentru...
Digi Sport
Messi i-a răspuns lui Ronaldo în mai puțin de 48 de ore! "N-ai ce să ceri mai mult"
Pro FM
Cum arăta Loredana Groza când a câștigat Festivalul de la Mamaia din ‘86. Fanii au reacționat: „De ce a...
Film Now
Anthony Hopkins, despre decizia de a-și părăsi prima soție și fiica de doar un an: „Cel mai mare regret, dar...
Adevarul
Arma secretă a Americii, surprinsă în zbor. Racheta care ar putea schimba echilibrul nuclear
Newsweek
Care pensii vor scădea la mica recalculare? Aceste venituri nepermanente vă aduc o pensie mai mică
Digi FM
Carmen Brumă atrage atenția că un aliment natural, considerat medicament, te poate împiedica să slăbești...
Digi World
Are 15 ani și o înălțime de 2.13 m: "Situația scapă de sub control". Cauza neașteptată descoperită de medici
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Brad Pitt o dă în judecată pe Angelina Jolie. De ce îi cere 35 de milioane $. Noi mesaje ies la iveală în...
UTV
Dani Mocanu a fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare pentru tentativă de omor. Fratele său va...