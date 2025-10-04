Charlie Ottley, realizatorul celebrelor documentare Wild Carpathia și Flavours of Romania, se numără printre persoanele afectate de pana de curent din zona montană. Jurnalistul britanic susține că nu are curent de trei zile și că, dacă acest lucru s-ar fi întâmplat în Marea Britanie, ar fi fost sancționat.

„Incredibil! Suntem fără curent electric de aproape trei zile. După ce a revenit pentru scurt timp, ieri la ora 13:00 a căzut din nou. Nici în această dimineață nu a revenit”, a scris jurnalistul britanic.

Sunând la furnizorul de electricitate pentru a semnala problema, britanicul a aflat că situația ar fi fost remediată „ieri seară”.

„Am sunat din nou la Electrica în această dimineață și, după încă o jumătate de oră la telefon (apelul dvs. este important pentru noi), am fost informați că problema a fost rezolvată ieri seară. Doar că nu a fost așa. Și, din câte știu, tot satul este fără curent. Nu este în regulă, sunt bătrâni care tremură în casele lor fără încălzire, în timp ce afară ninge puternic. Pentru ce plătim? Știu că a nins puternic și că au căzut crengi, dar de ce nu au tăiat crengile din apropierea cablurilor în timpul verii?

Oare fac asta sau așteaptă o altă pană de curent înainte să rezolve problema? În Marea Britanie, pentru un astfel de serviciu s-ar aplica amenzi mari. Nu este vorba despre noi, noi suntem bine, în afară de faptul că am pierdut un congelator plin cu alimente, dar sunt mulți bătrâni la țară și nu toți mai au sobe cu lemne. Cum ar trebui să se încălzească zile întregi, când afară sunt minus un grad?”, a mai mărturisit Ottley.

Amintim că mai multe localități din județul Brașov nu au curent electric de 24 de ore. Mii de turiști și localnici sunt afectați după ce mai mulți copaci au căzut peste firele de electricitate.

Probleme sunt inclusiv în stațiunile montane Bran, Fundata și Moeciu. Autoritățile au anunțat că mai multe echipe au fost trimise pe teren pentru remedierea situației.

Meteorologii anunță că vremea se va încălzi abia de săptămâna viitoare, pentru a ajunge la temperaturile normale pentru această perioadă a anului. Totuși, vor fi la alternanțe termice de la o zi la alta, iar săptămâna viitoare se întorc ploile, deși cantitățile de apă vor fi mai mici, a spus la Digi24 Oana Păduraru, meteorolog ANM.

Editor : A.M.G.