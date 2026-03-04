Live TV

Ministerul Afacerilor Externe.
Ministerul Afacerilor Externe. Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Mii de români, blocați în țările din Orientul Mijlociu, au cerut ajutor pentru revenirea în țară. În total, în zona de conflict se află 16.000 de români, mare parte dintre ei rezidenți în Emiratele Arabe. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe Andrei Ţărnea a transmis, la Digi24, un mesaj pentru românii blocați în zonele afectate și avertizează că, chiar dacă un zbor este programat, nu există certitudinea că acel zbor va fi realizat.

 

„Circa 3.000 de cetățeni au cerut în mod concret asistență pentru repatriere, dar numărul cetățenilor români aflați pe aceste spații este semnificativ mai mare. Vorbim atât de români care sunt turiști sau în tranzit, cât și de cetățeni români care sunt rezidenți. De asemenea, există un număr semnificativ de cetățeni cu dublă cetățenie română și a statelor din regiune”, a precizat Andrei Țărnea la Digi24.

Purtătorul de cuvânt al MAE atrage atenția că ne aflăm „într-o situație volatilă și dificilă”, iar pentru zborurile programate din zonele afectate „nu există o certitudine” că pot să fie realizate.

„În acest moment în spațiul aerian al majorității țărilor din regiune este închis. În consecință nu există zboruri spre România. Au existat sporadic din Emiratele Arabe Unite, în mod particular din Dubai și din Iordania zboruri spre Europa, dar și acestea sunt pe rând deschise sau anulate. Ieri noapte, de exemplu, un zbor Flydubai programat pe România a fost anulat pe fondul condițiilor de securitate. Deci suntem într-o situație volatilă și dificilă. În continuare sunt programate zboruri ale liniilor aeriene pe care cetățeni români, pasageri ai acestor linii aeriene, au primit noi bilete de avion, dar unele dintre acestea au fost anulate, altele urmează să fie programate în cursul zilei de astăzi sau mâine, dar nu există o certitudine că aceste zboruri pot să fie realizate.

„Din păcate nu există această certitudine pentru că un număr relativ redus de zboruri reușesc să plece efectiv. Spațiul aerian în toată această regiune este închis. În consecință vorbim despre niște coridoare de securitate cu deschideri temporare pentru zboruri specifice. Au fost zboruri programate dinspre Emiratele Arabe Unite spre România. Pasagerii au primit biletele, zboruri erau complete, dar acestea au fost anulate pe fondul condițiilor de securitate,” a explicat Țărnea.

Editor : A.P.

