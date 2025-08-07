Live TV

China a transmis condoleanțe după moartea lui Ion Iliescu. Doar Rusia a mai transmis un asemenea mesaj până acum

hu jintao si ion iliescu
Ion Iliescu și președintele chinez Hu Jintao în timpul vizitei din 2003. Sursa foto: Profimedia Images

China regretă profund trecerea în nefiinţă a fostului preşedinte al României, Ion Iliescu, a declarat joi purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, Guo Jiakun.

Ion Iliescu, un lider important al României şi un vechi prieten al poporului chinez, şi-a adus o contribuţie semnificativă la dezvoltarea relaţiilor sino-române şi la cooperarea prietenească dintre cele două ţări, a subliniat reprezentantul MAE chinez, potrivit agenţiei Xinhua, transmite Agerpres.

"Regretăm profund moartea fostului preşedinte Iliescu şi transmitem sincere condoleanţe guvernului şi poporului român, precum şi familiei sale", a adăugat purtătorul de cuvânt.

Fostul preşedinte al României Ion Iliescu a fost înmormântat joi, în Cimitirul Militar Ghencea III, cu onoruri militare.

Ion Iliescu a murit marţi, la ora 15:55, la Spitalul ''Agrippa Ionescu'' din Capitală, unde era internat de 57 de zile. Avea 95 de ani.

Timp de două zile, în memoria celui care a condus România între anii 1990 - 1992, 1992 - 1996 şi 2000 - 2004 au fost organizate funeralii de stat, iar joi a fost zi de doliu naţional, drapelul României fiind coborât în bernă.

„În legătură cu încetarea din viață a omului de stat român remarcabil, primul Președinte al României, Ion Iliescu, care a adus o contribuție semnificativă la menținerea relațiilor constructive dintre Rusia și România, transmitem cele mai sincere condoleanțe poporului român, familiei și celor apropiați”, se arată într-un mesaj publicat pe contul de Facebook al ambasadei ruse la București.

