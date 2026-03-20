Chuck Norris, unul dintre cei mai iubiți actori de filme de acțiune, a murit la vârsta de 86 de ani, potrivit anunțului făcut de familia sa pe rețelele de socializare.

Norris fusese internat într-un spital în Hawaii și, potrivit comunicatului familiei, a murit ieri dimineață.

„Cu inimile grele, familia noastră vă împărtășește vestea trecerii subite în neființă a iubitului nostru Chuck Norris, petrecută ieri dimineață. Deși ne dorim să păstrăm circumstanțele private, vă rugăm să știți că a fost înconjurat de familie și a plecat în pace.

Pentru întreaga lume, el a fost un maestru al artelor marțiale, un actor și un simbol al puterii. Pentru noi, a fost un soț devotat, un tată și un bunic iubitor, un frate incredibil și inima familiei noastre.

Și-a trăit viața cu credință, cu un scop precis și cu un devotament neclintit față de oamenii pe care i-a iubit. Prin munca, disciplina și bunătatea sa, a inspirat milioane de oameni din întreaga lume și a lăsat o amprentă de durată asupra atâtor vieți.

Deși inimile ne sunt frânte, suntem profund recunoscători pentru viața pe care a trăit-o și pentru momentele de neuitat pe care am fost binecuvântați să le împărtășim cu el. Iubirea și sprijinul primite de la fanii din întreaga lume au însemnat enorm pentru el, iar familia noastră este cu adevărat recunoscătoare pentru acest lucru. Pentru el, nu ați fost doar fani, ați fost prietenii lui.

Știm că mulți dintre voi ați auzit despre recenta sa spitalizare și suntem cu adevărat recunoscători pentru rugăciunile și sprijinul pe care i le-ați transmis.

În timp ce deplângem această pierdere, vă rugăm cu amabilitate să respectați intimitatea familiei noastre în această perioadă.

Vă mulțumim că l-ați iubit alături de noi.”, se arată în mesajul familiei.

Norris a jucat alături de legendarul Bruce Lee în filmul din 1972 „The Way of the Dragon” (cunoscut şi sub numele de „Return of the Dragon”), dar era şi un adevărat campion în artele marţiale, deţinând centura neagră la judo, centura neagră de gradul 3 la Brazilian Jiu-Jitsu, centura neagră de gradul 5 la karate, centura neagră de gradul 8 la Taekwondo, centura neagră de gradul 9 la Tang Soo Do şi centura neagră de gradul 10 la Chun Kuk Do, informează news.ro.

Norris a fost extrem de prolific la sfârşitul anilor ’70 şi în anii ’80, jucând în filmele din seria „The Delta Force” şi „Missing in Action”, precum şi în „Good Guys Wear Black” (1978), „The Octagon” (1980), „Lone Wolf McQuade” (1983), „Code of Silence” (1985) şi „Firewalker” (1986).

După o absenţă de şapte ani de pe marile ecrane, Norris s-a alăturat unui grup de vedete de filme de acţiune în pelicula „The Expendables 2”, regizată de Sylvester Stallone, în 2012.

Pe măsură ce cariera cinematografică a lui Norris a început să-şi piardă din avânt, acesta a făcut o trecere oportună la televiziune, jucând rolul principal în serialul CBS „Walker, Texas Ranger”, inspirat de filmul său „Lone Wolf McQuade”. Serialul a fost difuzat între 1993 şi 2001, iar actorul a reluat rolul lui Cordell Walker în filmele de televiziune „Walker Texas Ranger 3: Deadly Reunion” (1994) şi „Walker, Texas Ranger: Trial by Fire” (2005). Tot în 2005, Norris a realizat ultimul film în care a jucat, „The Cutter”, lansat direct pe DVD.

