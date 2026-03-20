Chuck Norris a murit. Îndrăgitul actor avea 86 de ani

Chuck Norris, unul dintre cei mai iubiți actori de filme de acțiune, a murit la vârsta de 86 de ani / Sursă foto: Profimedia

Chuck Norris, unul dintre cei mai iubiți actori de filme de acțiune, a murit la vârsta de 86 de ani, potrivit anunțului făcut de familia sa pe rețelele de socializare.

Norris fusese internat într-un spital în Hawaii și, potrivit comunicatului familiei, a murit ieri dimineață.

„Cu inimile grele, familia noastră vă împărtășește vestea trecerii subite în neființă a iubitului nostru Chuck Norris, petrecută ieri dimineață. Deși ne dorim să păstrăm circumstanțele private, vă rugăm să știți că a fost înconjurat de familie și a plecat în pace.

Pentru întreaga lume, el a fost un maestru al artelor marțiale, un actor și un simbol al puterii. Pentru noi, a fost un soț devotat, un tată și un bunic iubitor, un frate incredibil și inima familiei noastre.

Citește și

Chuck Norris, moartea unui mit cultural global: „Îngrijorarea e ca un balansoar: te ține ocupat, dar nu te duce nicăieri”

Și-a trăit viața cu credință, cu un scop precis și cu un devotament neclintit față de oamenii pe care i-a iubit. Prin munca, disciplina și bunătatea sa, a inspirat milioane de oameni din întreaga lume și a lăsat o amprentă de durată asupra atâtor vieți.

Deși inimile ne sunt frânte, suntem profund recunoscători pentru viața pe care a trăit-o și pentru momentele de neuitat pe care am fost binecuvântați să le împărtășim cu el. Iubirea și sprijinul primite de la fanii din întreaga lume au însemnat enorm pentru el, iar familia noastră este cu adevărat recunoscătoare pentru acest lucru. Pentru el, nu ați fost doar fani, ați fost prietenii lui.

Știm că mulți dintre voi ați auzit despre recenta sa spitalizare și suntem cu adevărat recunoscători pentru rugăciunile și sprijinul pe care i le-ați transmis.

În timp ce deplângem această pierdere, vă rugăm cu amabilitate să respectați intimitatea familiei noastre în această perioadă.

Vă mulțumim că l-ați iubit alături de noi.”, se arată în mesajul familiei. 

Norris a jucat alături de legendarul Bruce Lee în filmul din 1972 „The Way of the Dragon” (cunoscut şi sub numele de „Return of the Dragon”), dar era şi un adevărat campion în artele marţiale, deţinând centura neagră la judo, centura neagră de gradul 3 la Brazilian Jiu-Jitsu, centura neagră de gradul 5 la karate, centura neagră de gradul 8 la Taekwondo, centura neagră de gradul 9 la Tang Soo Do şi centura neagră de gradul 10 la Chun Kuk Do, informează news.ro.

Norris a fost extrem de prolific la sfârşitul anilor ’70 şi în anii ’80, jucând în filmele din seria „The Delta Force” şi „Missing in Action”, precum şi în „Good Guys Wear Black” (1978), „The Octagon” (1980), „Lone Wolf McQuade” (1983), „Code of Silence” (1985) şi „Firewalker” (1986).

După o absenţă de şapte ani de pe marile ecrane, Norris s-a alăturat unui grup de vedete de filme de acţiune în pelicula „The Expendables 2”, regizată de Sylvester Stallone, în 2012.

Pe măsură ce cariera cinematografică a lui Norris a început să-şi piardă din avânt, acesta a făcut o trecere oportună la televiziune, jucând rolul principal în serialul CBS „Walker, Texas Ranger”, inspirat de filmul său „Lone Wolf McQuade”. Serialul a fost difuzat între 1993 şi 2001, iar actorul a reluat rolul lui Cordell Walker în filmele de televiziune „Walker Texas Ranger 3: Deadly Reunion” (1994) şi „Walker, Texas Ranger: Trial by Fire” (2005). Tot în 2005, Norris a realizat ultimul film în care a jucat, „The Cutter”, lansat direct pe DVD.

Top Citite
Russian Navy Drill in Black Sea - 18 Feb 2022
1
Una dintre cele mai mari țări din lume a trimis nave de război pentru a-și proteja...
Strâmtoarea Ormuz vazuta din satelit
2
Rusia avertizează orice țară care se alătură coaliţiei propuse de SUA pentru escortarea...
beirut
3
Război în Orientul Mijlociu, ziua 20. Trump susține că nu ia în considerare desfășurarea...
donald trump
4
Casa Albă: Trump suspendă restricțiile pentru transportul petrolului în SUA, pe fondul...
olguta vasilescu la o conferinta de presa a psd
5
Olguța Vasilescu ceartă pensionarii pentru că nu au votat cu PSD: „Vezi ce votezi că...
FOTO Iranul a lăsat ”mască” toată planeta
Digi Sport
FOTO Iranul a lăsat ”mască” toată planeta
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Chuck Norris
Chuck Norris, moartea unui mit cultural global: „Îngrijorarea e ca un balansoar: te ține ocupat, dar nu te duce nicăieri”
Un bărbat care seamănă izbitor cu actorul Chuck Norris a fost prezent la Asaltul de la Capitoliu, din 6 ianuarie.
Chuck Norris neagă că a participat la violențele de la Capitoliu după ce o fotografie a devenit virală pe rețelele sociale
chuck norris
Actorul Chuck Norris împlineşte 80 de ani
chuck norris
Epoca de aur. Cum a înfruntat Chuck Norris comunismul
viktor-orban-chuck-norris 1
VIDEO. Viktor Orban, acțiune de PR cu Chuck Norris. Ce i-a spus celebrul actor
Recomandările redacţiei
Donald Trump
Trump amenință că va „ține minte” refuzul aliaților NATO privind...
george lazar pnl neamt
Fostul lider liberal George Lazăr a fost condamnat. Dosarul scoate la...
dani mocanu
Dani Mocanu și fratele său au fost aduși în România pentru a-și...
Widespread Power Outage In Spain And Portugal, Malaga - 28 Apr 2025
Raport final despre cauzele blackout-ului din Spania, de anul trecut...
Ultimele știri
Scandal la Londra după o rugăciune publică a comunității musulmane: „Un act de dominaţie”
Minerii din Gorj continuă protestele față de disponibilizările anunțate la CE Oltenia și amenință că vor merge în fața Guvernului
Momentul în care o dronă ucraineană doboară un elicopter rus Ka-52 „Alligator”. Echipajul, vânat la sol de o a doua dronă
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ultimele imagini cu Chuck Norris în viață. Cum s-a filmat în urmă cu o săptămână, chiar de ziua lui și ce...
Cancan
Ultima oră! ANM a modificat prognoza meteo. Ce se întâmplă în următoarele ore
Fanatik.ro
Gabi Tamaș, confesiune emoționantă despre relația cu tatăl său. Ce a scos la iveală concurentul de la...
editiadedimineata.ro
Slovenia investighează interferența firmei israeliane Black Cube în alegerile parlamentare
Fanatik.ro
Cine a fost, de fapt, Chuck Norris și ce legături a avut cu lumea sportului. De 6 ori campion mondial, a...
Adevărul
Ce pensie vor primi cei care au avut toată viața salariul minim
Playtech
Cel mai dăunător tip de mezel. Este „plăcerea vinovată” a românilor, avertizează Vlad Ciurea
Digi FM
Cum faci cea mai bună iahnie de fasole de post. Ingredientele banale care îi dau o savoare incredibilă
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cu ce se ocupă acum arbitra suspendată pe viață din fotbal din cauza unui clip cu ea și un observator UEFA
Pro FM
Analia Selis, mărturisiri sfâșietoare la șapte ani de la divorțul de Răzvan Suma: „A fost cel mai negru...
Film Now
Chuck Norris a murit la 86 de ani. Legenda filmelor de acțiune s-a stins în Hawaii
Adevarul
Ce se întâmplă în corpul tău după 30 de zile fără alcool? Explicațiile unui medic
Newsweek
S-a votat Bugetul. Parlamentul a decis care pensionari iau între 300 și 500 lei în plus la pensie de Paște
Digi FM
Vremea de Florii și Paște 2026: Prognoza oficială ANM pentru prima parte a lunii aprilie
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ora de vară 2026. Când se dau ceasurile înainte și care sunt țările care nu țin cont de această practică
Digi Animal World
GALERIE FOTO IMPRESIONANTĂ | Liniștea care schimbă: ”70% din timpul meu este în natură”
Film Now
Cine este soția lui Chuck Norris, femeia pentru care starul filmelor de acțiune a renunțat la carieră
UTV
Alexandra Stan a anunțat că va deveni mamă de fetiță, artista a făcut dezvăluirea într-un mod emoționant