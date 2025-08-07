Cimitirul Ghencea, unde va fi înmormântat Iliescu, se află în centrul unui scandal de corupție cu locuri de veci „cu anticipație”

Cimitirul militar Ghencea III, unde fostul președinte Ion Iliescu va fi astăzi înmormântat cu onoruri militare, se află în centrul unui scandal de corupție, în urma căruia fostul șef al Logisticii armatei, generalul Cătălin Zisu, a fost trecut în rezervă și pus sub control judiciar.

Generalul Zisu este acuzat de procurorii DNA, alături de alți doi ofițeri superiori și doi subofițeri din MApn, de concesionarea ilegală a unor locuri de veci „cu anticipație pe o perioadă de 49 de ani” din cadrul cimitirului militar Ghencea. Procurorii DNA acuză un prejudiciu de peste 2,4 milioane de euro privind lucrări fictive la acest cimitir.

În dosarul DNA, pe lângă general locotenentul în rezervă Cătălin Zisu, fostul șef al Logisticii din cadrul MApN, mai sunt anchetați generalul de brigadă în rezervă Alexandru Nedelcu, fostul șef al Cimitirului Militar Ghencea III, colonelul Ionuț-Leonard Ghiorghe, fostul locțiitor (adjunct) al generalul Nedelcu, alți doi plutonieri adjutanți principali și un angajat civil de la același cimitir militar.

„În ordonanța procurorilor se arată că, în cauză, există probe din care rezultă suspiciunea rezonabilă ce conturează următoarea stare de fapt: În luna aprilie 2024, suspectul gl. lt. Zisu Cătălin-Ștefăniță, în calitatea menționată anterior și în baza aceleiași rezoluții infracționale, l-ar fi determinat pe suspectul gl.bg. Nedelcu Alexandru, în calitate de comandant al U.M. 02210 București (unitate care administra Cimitirul Militar Ghencea III), să aprobe în mod nelegal încheierea contractelor de concesiune a locurilor de înhumare cu anticipație pe o perioadă de 49 de ani pentru cinci (5) persoane, pentru care s-au și întocmit solicitări în acest sens, în trei situații inserându-se mențiuni false din care rezulta că persoanele respective au calitate de cadre militare/personal civil contractual în cadrul M.Ap.N”, se arată în comunicatul DNA. Astfel, conform procurorilor DNA, Zisu l-a „instigat” pe generalul Nedelcu să aprobe concesionarea de locuri de înhumare pe 49 de ani „către persoane care nu îndeplineau condițiile legale, afectând, astfel, interesele legitime ale M.Ap.N. de a asigura corectitudinea concesionării și atribuirii locurilor de înhumare, pe de o parte, creând astfel un folos necuvenit în beneficiul celor cinci (5) persoane, rude sau persoane apropiate suspectului gl. lt. Zisu Cătălin-Ștefăniță, prin concesionarea locurilor de înhumare cu nerespectarea dispozițiilor legale”.

Astfel, Cătălin Zisu, acuzat că le-a dat rudelor și apropiaților, în mod ilegal, locuri de veci în cimitirul militar Ghencea. Printre cei care ar fi beneficiat de favorul generalului se numără și Mirabela Dauer. Cântăreața a fost deja audiată la DNA.

Dintre cele cinci locuri de veci care ar fi fost date ilegal, două dintre ele ar fi ajuns pe numele cumnatei și socrului fostului general, Cătălin Zisu, iar unul ar fi fost trecut pe numele Mirabelei Dauer. Acestea sunt acuzațiile formulate de procurori împotriva fostului șef al logisticii Ministerului Apărării Naționale. Este vorba despre locuri de veci din Cimitirul Ghencea, un cimitir militar administrat de MApN. Mirabela Dauer, audiată în dosarul afacerilor cu morminte Toate persoanele vizate de anchetă au fost audiate. Printre ele se numără și artista Mirabela Dauer. Într-un mesaj postat pe Facebook, artista afirmă că nu s-a petrecut nimic ilegal și că ar fi plătit pentru acel loc de veci. Mai mult, l-a felicitat pe generalul Zisu pentru că a apreciat întotdeauna artiștii, iar acest loc de vechi pe care i l-ar fi acordat reprezintă un gest de mărinimie.

Programul anunțat oficial pentru ziua înmormântării fostului președinte Ion Iliescu este următorul:

09:00-09:50 Sosirea invitaților

10:00 Scurt moment religios

10:10 Ceremonia Gărzii la Catafalc

10:15 Moment de reculegere

10:16 Ridicarea de pe catafalc a sicriului (sicriul este purtat spre ieșirea oficială din Palatul Cotroceni, pe traseul: Sala Unirii - Galeria Basarabilor - Holul de Onoare – Copertină); La Copertină sunt prezente Șiruri de Onoare alcătuite din militari ai Forțelor Armate precum şi Muzica Militară (trompet) pentru Onor; Se trage clopotul de la Biserica Cotroceni

10:20 Plecarea cortegiului de la Copertină. Deplasarea cortegiului funerar spre Biserica Cotroceni

10:30-11:30 Oficierea slujbei religioase de înmormântare

11:15 Intrarea Gărzii de Onoare pe Platoul Marinescu

11:35 Cortegiul Funerar pleacă din Palatul Cotroceni pe traseul Biserica Cotroceni-Poarta Marinescu

11:40 Gardă de Onoare - Brigada 30 Gardă „Mihai Viteazul” - Platoul Marinescu - Garda prezintă ultimul onor - înclinarea drapelului. Intonarea Imnului Național al României. Cortegiul va trece prin fața Gărzii. Deplasarea cortegiului va avea loc pe traseul Bdul Gheorghe Marinescu, Bdul Eroii Sanitari - Bdul Eroilor – Strada Bagdasar - Șoseaua Panduri – Bdul Geniului – Strada Răzoare – Drumul Sării – Bdul Ghencea – Prelungirea Ghencea – Drumul Cooperativei – Cimitirul Ghencea 3. Sosirea cortegiului funerar la Cimitirul Militar Ghencea III

