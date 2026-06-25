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Video Cinci ani de închisoare pentru șicanare în trafic. Șoferul, condamnat pentru tentativă de omor

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masina distrusa in accident
Foto: Captură Digi24
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Un șofer din București a fost condamnat definitiv la 5 ani de închisoare cu executare după o șicanare în trafic. O manevră pe care a făcut-o a provocat un accident într-un pasaj intens circulat, iar o femeie a fost grav rănită atunci. Judecătorii au încadrat manevra periculoasă la tentativă de omor.

Șoferul care a provocat accidentul a fost găsit vinovat de tentativă de omor la cinci ani după incident. Este acuzat că a tăiat calea unui alt șofer în mod intenționat, în Pasajul Sudului, din Capitală. În acel moment, cel de-al doilea șofer a pierdut controlul volanului și a intrat în peretele de beton. În urma impactului, pasagera sa a fost rănită grav. A avut nevoie de luni de spitalizare. Pe lângă cei cinci ani pe care îi va petrece după gratii, șoferul vinovat trebuie să plătească despăgubiri de 35.000 de euro.

Un caz similar a avut loc și în Sectorul 1 al Capitalei, în 2016. După șicanări repetate, unul dintre șoferi a lovit intenționat cealaltă mașină. Autoturismul a fost proiectat în afara drumului. Șoferul care a provocat accidentul a negat totate acuzațiile la acel moment.

Șoferul vinovat: Nu am intrat intenționat.
Reporter: Ați avut o defecțiune?
Șoferul vinovat: Nu m-am asigurat.

Nimeni nu a fost rănit grav, dar incidentul se putea transforma într-o tragedie deoarece în maşina lovită se aflau trei oameni, iar o a patra persoană mergea pe trotuar, foarte aproape de locul accidentului. Șoferul vinovat a fost condamnat la 5 ani de închisoare tot pentru tentativă de omor.

Editor : Liviu Cojan

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