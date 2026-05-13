Live TV

Cinci cadre medicale de la spitalul din Bolintin, reţinute pentru luare de mită. Ce au găsit anchetatorii la percheziţii

Data publicării:
Romanian Police Car (Politia Rutiera) in Bucharest traffic, Romania, 2023
Mașină de poliție. Foto. Profimedia

Cinci cadre medicale de la spitalul din Bolintin, judeţul Giurgiu, au fost reţinute pentru luare de mită în formă continută, fiind acuzate că ar fi pretins şi primit de la paciente diferite sume de bani pentru intervenţii chirurgicale, ecografii şi controale medicale de specialitate, condiţionând astfel actul medical.

De asemenea, informează News.ro, unele cadre ar fi facilitat consultaţii şi investigaţii medicale contra cost, inclusiv pentru paciente neasigurate, indicând modalităţi prin care acestea să declare, contrar realităţii, că beneficiază de asigurare medicală ori de trimiteri medicale.

Anchetatorii au găsit, la percheziţiile făcute la locuinţele suspecţilor, aproximativ 30.960 euro, 800 dolari şi 16.450 lei.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Giurgiu informează, miercuri, că procurori din cadrul instituţiei, cu sprijinul poliţiştilor Inspectoratului Judeţean Giurgiu — Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, au dispus reţinerea pentru 24 de ore a cinci suspecţi cercetaţi pentru luare de mită, în forma continuată.

„Din probatoriul administrat până în prezent a rezultat că, în perioada 27.11.2023 -09.01.2026, persoanele cercetate, având atribuţii în cadrul unei unităţi medicale, ar fi pretins şi primit în mod repetat diferite sume de bani de la paciente pentru efectuarea unor intervenţii chirurgicale, ecografii şi controale medicale de specialitate, condiţionând astfel actul medical. De asemenea, unele dintre acestea ar fi facilitat efectuarea unor consultaţii şi investigaţii medicale contra cost, inclusiv pentru paciente neasigurate, indicând modalităţi prin care acestea să declare în mod nereal că beneficiază de asigurare medicală ori de trimiteri medicale”, precizează sursa citată.

La percheziţiile domiciliare au fost identificate şi ridicate sume de bani în cuantum de aproximativ 30.960 euro, 800 dolari şi 16.450 lei.

Cei cinci suspecţi au fost conduşi la audieri, iar faţă de aceştia s-a dispus măsura reţinerii pentru 24 de ore.

Potrivit unor surse judiciare, cei cinci suspecţi sunt angajaţi ai Spitalului din Bolintin.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Administratia Prezidentiala 112
1
Ce nume de tehnocrați ia în calcul Nicușor Dan pentru funcția de premier (surse)
Salvatorii au ajuns la copilul dat dispărut de trei zile.
2
Copilul din Sibiu dispărut luni a fost găsit: „E ud, e înghețat, dar e bine”. Salvatorii...
Zelenskyy visit
3
Procurorii din Kiev anunță descoperirea unei înșelătorii imobiliare în care e implicat...
lukasenko
4
„Ne pregătim cu toții pentru război”: Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko...
ILUSTRATIE_SALA_MUNTENIA_GUVERN_07_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Reacția Guvernului, după ce Ucraina a inclus România pe lista țărilor cu care acceptă...
A luat o decizie radicală: pleacă din România după 16 ani! ”Ne mutăm acolo” / ”Ca mine nu mai găsești”
Digi Sport
A luat o decizie radicală: pleacă din România după 16 ani! ”Ne mutăm acolo” / ”Ca mine nu mai găsești”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ambulanta SMURD
Zeci de persoane s-au simţit rău după ce au participat la nunta fiului unui fost comisar de poliție, în Iaşi. Zece au fost spitalizate
spital nou timisoara
„Au fost mai multe promisiuni neonorate”. Orașul cu spital nou, de șase etaje, inaugurat doar pe două niveluri. Motivul revoltător
bebeluș prematur într-un incubator
DSP a făcut verificări la Maternitatea Polizu, unde un nou-născut prematur a murit: un medic a fost amendat. Precizările spitalului
sediu hidroelectrica mediafax
Reacția Hidroelectrica după ce Ministerul Energiei a anunțat suspendarea preşedintelui Consiliului de Supraveghere, acuzat de mită
Un bărbat prins cu droguri în Mamaia a vrut să-i mituiască pe jandarmi cu aproape 8.000 de lei. Ce s-a întâmplat după
Recomandările redacţiei
original_cina_de_lucru_(4)
Nicușor Dan, Mark Rutte și Karol Nawrocki, după Summitul B9: Rusia e...
Summit skupiny B9
Summitul B9 în București. „Este un centru de gravitație al NATO”...
olguta vasilescu la o conferinta de presa a psd
Cine este liberalul care a sunat-o pe Lia Olguța Vasilescu: „Era...
President of Lithuania Gitanas Nauseda arrives to attend the European Political Community summit at Blenheim Palace in Woodstock, Oxfordshire. Picture date: Thursday July 18, 2024.
Președintele Lituaniei, Gitana Nauseda: Putin nu se teme de Europa...
Ultimele știri
Spania către Trump: Nu puteți folosi bazele noastre pentru războiul cu Iranul. „Toată lumea din Europa spune exact ceea ce spunem noi”
Președintele Poloniei a anunțat unde va avea loc următorul Summit B9: „Am hotărât fără nicio obiecție”
Ce înseamnă NATO 3.0. Explicațiile lui Mark Rutte și cele ale lui Nicușor Dan privind viitorul Alianței
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Două zodii primesc vestea pe care o așteptau de multă vreme. Mercur și Jupiter aduc noroc și mai multă...
Cancan
Am aflat ce a făcut Andreea Ibacka în Elveția, de fapt, chiar înainte de anunțul divorțului de Cabral
Fanatik.ro
De ce s-a rejucat, de fapt, prima finală a Cupei României. Meciul care a produs 700.000 de euro, în banii de...
editiadedimineata.ro
Cum exploatează Rusia marile evenimente internaționale pentru a răspândi dezinformare
Fanatik.ro
MM Stoica s-a convins! El este fotbalistul sezonului în SuperLiga: „Prea bun!”
Adevărul
România, în pragul colapsului energetic după oprirea reactoarelor de la Cernavodă: „Cea mai scumpă energie...
Playtech
Ce salariu are Volodimir Zelenski. Preşedintele Ucrainei şi soţia, vizită importantă la Bucureşti pentru...
Digi FM
A vrut chipul perfect și a ajuns să nu mai vadă. Intervenția estetică care era cât pe ce să-l lase orb pe un...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Neverosimil: de la UEFA Champions League, la retrogradare! N-au mai câștigat nimic de 18 meciuri
Pro FM
Mihai Trăistariu, comentarii după prima semifinală Eurovision: "Prea mult cântat despre draci, vârcolaci. Nu...
Film Now
Moment unic la Cannes 2026. Peter Jackson, premiat cu Palme d'Or onorific. Reuniune emoționantă pe scenă cu...
Adevarul
„Halucinațiile” AI la ANAF. Fiscul motivează respingerea contestațiilor cu articole de lege inexistente...
Newsweek
Parlamentarii iau pensie specială de 6.269 lei. Primarii, pe lista de așteptare pentru pensii de 18.000 lei
Digi FM
Demi Moore, declarații surprinzătoare despre inteligența artificială: "Nu avem de ce să ne temem"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce efecte are cafeaua asupra intestinului și creierului. Descoperirea surprinzătoare a cercetătorilor
Digi Animal World
Trei motive pentru care câinele vrea să doarmă în patul tău. Nu este vorba doar de confort
Film Now
Răsturnare de situație între Nicole Kidman și Tom Cruise, la 25 de ani de la divorț. Un apropiat a spus ce se...
UTV
Cabral și Andreea Ibacka sunt în centrul zvonurilor despre divorț. Fanii au observat că nu mai poartă...