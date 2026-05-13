Cinci cadre medicale de la spitalul din Bolintin, reţinute pentru luare de mită. Ce au găsit anchetatorii la percheziţii

Cinci cadre medicale de la spitalul din Bolintin, judeţul Giurgiu, au fost reţinute pentru luare de mită în formă continută, fiind acuzate că ar fi pretins şi primit de la paciente diferite sume de bani pentru intervenţii chirurgicale, ecografii şi controale medicale de specialitate, condiţionând astfel actul medical.

De asemenea, informează News.ro, unele cadre ar fi facilitat consultaţii şi investigaţii medicale contra cost, inclusiv pentru paciente neasigurate, indicând modalităţi prin care acestea să declare, contrar realităţii, că beneficiază de asigurare medicală ori de trimiteri medicale.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Giurgiu informează, miercuri, că procurori din cadrul instituţiei, cu sprijinul poliţiştilor Inspectoratului Judeţean Giurgiu — Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, au dispus reţinerea pentru 24 de ore a cinci suspecţi cercetaţi pentru luare de mită, în forma continuată.

„Din probatoriul administrat până în prezent a rezultat că, în perioada 27.11.2023 -09.01.2026, persoanele cercetate, având atribuţii în cadrul unei unităţi medicale, ar fi pretins şi primit în mod repetat diferite sume de bani de la paciente pentru efectuarea unor intervenţii chirurgicale, ecografii şi controale medicale de specialitate, condiţionând astfel actul medical. De asemenea, unele dintre acestea ar fi facilitat efectuarea unor consultaţii şi investigaţii medicale contra cost, inclusiv pentru paciente neasigurate, indicând modalităţi prin care acestea să declare în mod nereal că beneficiază de asigurare medicală ori de trimiteri medicale”, precizează sursa citată.

La percheziţiile domiciliare au fost identificate şi ridicate sume de bani în cuantum de aproximativ 30.960 euro, 800 dolari şi 16.450 lei.

Cei cinci suspecţi au fost conduşi la audieri, iar faţă de aceştia s-a dispus măsura reţinerii pentru 24 de ore.

Potrivit unor surse judiciare, cei cinci suspecţi sunt angajaţi ai Spitalului din Bolintin.

