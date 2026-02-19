Cinci cămătari din Dâmboviţa acuzaţi că împrumutau ilegal bani au fost reţinuţi. Victimele lor erau ameninţate şi şantajate

Cinci presupuşi cămătari din judeţul Dâmboviţa, acuzaţi că împrumutau ilegal sume uriaşe de bani cu dobânzi de până la 30%, au fost reţinuţi, iar un altul a fost plasat sub control judiciar, în urma percheziţiilor făcute miercuri de DIICOT. Ei vor fi duşi în faţa unui judecător de la Tribunalul Bucureşti cu propuneri de arestare preventivă sau arest la domiciliu. Potrivit anchetatorilor, victimele şi familiile lor erau şantajate, ameninţate cu moartea şi obligate să cedeze terenuri în schimbul aşa-zisei datorii. Prejudiciul este evaluat la peste 500.000 de euro, bani pe care persoanele păgubite le-ar fi plătit ca dobândă.

În urma celor opt percheziţii domiciliare făcute în ziua precedentă de către poliţiştii Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate – Serviciul de Combatere a Grupurilor de Criminalitate Organizată, împreună cu procurorii DIICOT Structura Centrală, într-o cauză privind constituirea unui grup infracţional organizat, camătă şi şantaj, cinci persoane au fost reţinute, iar o alta a fost plasată sub control judiciar, arată un comunicat al Poliției Române, citat de News.ro.

Din actele de urmărire penală a reieşit că gruparea de criminalitate organizată s-ar fi format în jurul uneia dintre persoanele cercetate, în vârstă de 51 de ani, care, folosindu-se de notorietatea şi de reputaţia sa în mediul infracţional, ar fi coordonat activitatea membrilor grupului, ar fi stabilit modalitatea de acordare a împrumuturilor cu dobânzi excesive şi ar fi dispus măsuri de constrângere asupra debitorilor, pentru a-i intimida şi pentru a-i face să se teamă de ei.

Potrivit anchetatorilor, în perioada 2023 – februarie 2026, direct sau prin interpuşi (membri ai grupului infracţional organizat) liderul ar fi oferit sume de bani cu împrumut, cu dobânzi între 10% şi 30% pe lună, fără să fie autorizat în acest sens.

Astfel, în perioada respectivă, acesta ar fi acordat împrumuturi, în euro, pentru care ar fi perceput dobânzi între 81.000 şi 459.000 de euro.

Pentru a obţine ilegal sume mari de bani, membrii grupării de criminalitate organizată ar fi exercitat presiuni psihice, ameninţări cu violenţa şi chiar cu moartea asupra victimelor şi a altor persoane din familiile acestora, precizează sursa citată.

În urma percheziţiilor de miercuri, au fost descoperite şi ridicate sume de bani în lei şi în euro, sisteme de stocare a datelor şi de monitorizare video, înscrisuri, două autoturisme, precum şi alte mijloace de probă.

Joi, 19 februarie, a fost sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi, din cadrul Tribunalului Bucureşti, cu propunere de arestare preventivă a două dintre persoanele cercetate şi a arestului la domiciliu faţă de alte trei.

Acţiunea a fost realizată cu sprijinul jandarmilor din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei şi Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti.

