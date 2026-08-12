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Video Cinci oameni au murit după ce un autoturism s-a răsturnat în Dâmbovița. Șoferul nu avea permis

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masina de politie cu girofarul aprins, noaptea
5 morți în accidentul grav petrecut în județul Dâmbovița.
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Cinci persoane au murit într-un accident rutier produs pe DN 61, în județul Dâmbovița. Un tânăr de 20 de ani, care nu avea permis de conducere, a lovit trei pietoni care se deplasau pe partea carosabilă, după care autoturismul s-a răsturnat în afara drumului.

Potrivit Poliției Dâmbovița, accidentul s-a produs în afara localității Grozăvești. La volan se afla un tânăr de 20 de ani, din comuna Corbii Mari, care ar fi acroșat și accidentat trei pietoni.

Ulterior, autoturismul s-a răsturnat în afara părții carosabile. În urma impactului au murit șoferul, un pasager de 23 de ani și cei trei pietoni: o tânără de 24 de ani, un tânăr de 25 de ani și un bărbat de 49 de ani.

Inițial, pompierii au anunțat că au găsit cinci victime la locul accidentului. Două dintre ele erau deja decedate, iar celelalte trei erau inconștiente. Din păcate, medicii nu au mai putut face nimic pentru a le salva, iar toate cele cinci persoane au murit.

În urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii au constatat că tânărul de 20 de ani nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Polițiștii au efectuat cercetări la fața locului și au deschis un dosar penal pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs tragedia.

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Editor : C.A.

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