Magistraţii Judecătoriei Paşcani au decis condamnarea a cinci persoane pentru „ucidere din culpă”, în cazul copilului de 3 ani decedat în 2019 după ce a căzut în fosa septică a şcolii din satul Buda, printre aceştia fiind directorul de la acea vreme a unităţii şcolare, fostul viceprimar şi doi inspectori ai Direcţiei de Sănătate Publică Iaşi.

Decizia magistraţilor Judecătoriei Paşcani nu este definitivă şi poate fi atacată cu recurs în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii.

Sentinţa a fost luată după ce în aprilie 2019 un copil de 3 ani venit în vizită la şcoala din localitatea Buda a murit după ce a căzut în fosa septică a unităţii de învăţământ. Iniţial s-a crezut că băieţelul a plecat de la şcoală, dar ulterior acesta a fost găsit după ce portarul a văzut şapca copilului plutind în fosa septică a şcolii. La faţa locului a fost trimis un echipaj al Serviciului Judeţean de Ambulanţă şi un echipaj de prim ajutor din oraşul Târgu Frumos. S-au încercat manevrele de resuscitare, dar echipajele medicale au fost nevoite să constate decesul copilului.

Una dintre persoanele condamnate în acest dosar este fosta directoare a unităţii şcolare, Cătălina Gavriluţă.

„Tip soluţie: Condamnare fără acord de recunoaştere. Soluţia pe scurt: (...) condamnă pe inculpata Gavriluţă Cătălina, la pedeapsa de 4 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă. În temeiul dispoziţiilor (...) aplică inculpatei Gavriluţă Cătălina pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a fi aleasă în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, a dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi a dreptului de a ocupa o funcţie de conducere în sistemul de învăţământ, pe o durată de 3 ani. (...) Aplică inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii aceloraşi drepturi care au fost interzise ca pedeapsă complementară. Se va emite mandat de executare a pedepsei închisorii la momentul rămânerii definitive a prezentei hotărâri”, se menţionează pe portalul instanţei de judecată.

O altă persoană condamnată la închisoare este învăţătoarea Ana Belţ.

„Condamnă pe inculpata Belţ Ana (...) la pedeapsa de 4 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă. (...) Aplică inculpatei Belţ Ana pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a fi aleasă în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, a dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi a dreptului de a ocupa o funcţie de conducere în sistemul de învăţământ, pe o durată de 3 ani. (...) Se va emite mandat de executare a pedepsei închisorii la momentul rămânerii definitive a prezentei hotărâri”, se menţionează pe portalul instanţei de judecată, potrivit Agerpres.

Instanța a stabilit și daune morale

Cea de-a treia persoană condamnată în dosar este Petrică Liţă, fostul viceprimar al comunei Brăeşti.

„Condamnă pe inculpatul Liţă Petrică, la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă. (...) Aplică inculpatului Liţă Petrică pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, a dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi a dreptului de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public, pe o durată de 3 ani”, se menţionează pe portalul instanţei de judecată.

A patra persoană condamnată de magistraţii Judecătoriei Paşcani este un angajat al Direcţiei de Sănătate Publică Iaşi.

„Condamnă pe inculpatul Chiriac Dragoş Tyţu (...) la pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă. (...) Aplică inculpatului Chiriac Dragoş Tyţu pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, a dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi a dreptului de a ocupa funcţia de inspector sanitar, precum şi orice altă funcţie cu atribuţii de inspecţie şi control în domeniul sănătăţii publice, pe o durată de 3 ani. (...) Se va emite mandat de executare a pedepsei închisorii la momentul rămânerii definitive a prezentei hotărâri”, se menţionează pe portalul instanţei de judecată.

Cea de-a cincea persoană condamnată, cu suspendare, este un alt angajat al Direcţiei de Sănătate Publică Iaşi.

„Condamnă pe inculpatul Beşleagă Valentin Lucian, la pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă. (...) Dispune suspendarea executării pedepsei de 2 ani şi 6 luni închisoare aplicată (...) sub supraveghere, şi stabileşte un termen de supraveghere de 3 ani. (...) Impune inculpatului să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de probaţiune sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate. (...) Impune inculpatului să presteze muncă neremunerată în folosul comunităţii, pe o perioadă de 60 de zile, în cadrul Consiliului Local al com. Popricani, jud. Iaşi, sau al oricărei instituţii aflate în subordinea acestuia, instituţie ce va fi stabilită de către consilierul de probaţiune”, menţionează aceeaşi sursă.

Conform minutei instanţei de judecată, magistraţii au admis în parte acţiunea civilă a părţii civile mamei copilului mort, Elena Silică, şi „obligă pe inculpaţii Gavriluţă Cătălina, Belţ Ana, Liţă Petrică, Beşleagă Valentin Lucian şi Chiriac Dragoş Tyţu, în solidar, la plata sumei de 400.000 de lei cu titlu de daune morale”. Totodată, a fost dispusă „instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile, prezente şi viitoare” ale celor cinci, până la suma de 400.000 de lei.

Editor : Liviu Cojan