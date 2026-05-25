Cinci ţări din UE cer măsuri comerciale mai dure împotriva Chinei. Bruxellesul, presat să reacţioneze

Franţa, Italia, Spania, Ţările de Jos şi Lituania cer Uniunii Europene să înăsprească măsurile comerciale împotriva Chinei şi să reacţioneze mai agresiv la practicile considerate neloiale ale Beijingului. Într-un document transmis Comisiei Europene, cele cinci state solicită utilizarea mai frecventă a tarifelor vamale, deschiderea mai rapidă a investigaţiilor comerciale şi crearea unor noi instrumente de apărare economică pentru protejarea producătorilor europeni, scrie Politico.

Iniţiativa vine într-un moment în care Comisia Europeană lucrează la o „politică de apărare comercială mai fermă şi mai eficientă” pentru relaţia cu Beijingul. Bruxellesul urmează să organizeze vinerea viitoare o dezbatere internă privind ameninţarea competitivă reprezentată de China.

Deşi documentul nu menţionează explicit China, acesta face trimitere indirectă la Beijing, afirmând că „unii dintre principalii parteneri comerciali ai Uniunii Europene se îndepărtează de cadrul multilateral prin impunerea unor noi bariere comerciale sau prin contribuţia la supracapacitate industrială sistemică şi structurală”.

Semnatarii documentului, printre care se află toate marile economii ale UE, cu excepţia Germaniei, cer Comisiei Europene „să analizeze mai frecvent oportunitatea deschiderii unor investigaţii de salvgardare în cazul unor perturbări comerciale la nivel de sector”.

Cele cinci state solicită, de asemenea, ca UE să fie „mai proactivă” în sesizarea Organizaţiei Mondiale a Comerţului privind încălcările regulilor comerciale şi să aloce mai multe resurse umane unităţilor de investigaţie.

Într-o încercare de a transforma aplicarea regulilor comerciale într-un instrument mai geopolitic, ţările semnatare cer introducerea „securităţii economice” printre criteriile analizate atunci când se decide deschiderea unor investigaţii comerciale care pot duce la impunerea de tarife sau alte sancţiuni.

„Această abordare ar contribui la păstrarea capacităţilor de producţie rămase ale Uniunii în sectoare strategice şi în lanţurile valorice, protejând astfel baza industrială europeană”, se arată în documentul relatat iniţial de Financial Times.

Printre alte propuneri se numără modificări tehnice ale legislaţiei existente pentru a împiedica firmele străine să evite investigaţiile comerciale ale UE, precum şi posibilitatea ca Executivul european să aplice direct taxe antisubvenţie companiilor. În prezent, aceste taxe pot fi aplicate doar statelor şi produselor.

Grupul propune şi crearea unui aşa-numit „instrument de rezilienţă”, descris drept un „instrument comercial defensiv intersectorial”, care ar putea fi activat atunci când niciun alt mecanism comercial nu poate fi utilizat. De asemenea, cele cinci state susţin introducerea unor taxe suplimentare sau a unor cote tarifare pentru „protejarea producătorilor europeni”.

Vineri, preşedintele francez Emmanuel Macron a cerut Uniunii Europene să se inspire din măsurile comerciale adoptate de Statele Unite pentru protejarea industriilor strategice. Combaterea „dezechilibrelor globale”, inclusiv a exporturilor masive ale Chinei către restul lumii, reprezintă şi una dintre priorităţile Franţei pentru summitul liderilor G7 care va avea loc pe 15 iunie la Evian-les-Bains.

Editor : Ș.A.