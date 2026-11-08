Sociologul Sebastian Lăzăroiu a spus cine este, din punctul său de vedere, adevăratul premier. Mai mult, fostul consilier prezidențial este de părere că PSD nu a câștigat nimic de pe urma înlăturării lui Ilie Bolojan din fruntea Executivului. „Dacă te uiți pe sondajele dinaintea plecării lui Bolojan și cele de după, inclusiv cele de acum, vorbesc de sondaje de opinie, a pierdut în jur de cinci puncte procentuale”, a spus acesta la Digi24.

Sociologul a spus că, din punctul său de vedere, nu Luca Niculescu este premierul, ci Marian Neacșu, care „este foarte bun pe administrație. Totuși, Sebastian Lăzăroiu a afirmat că Sorin Grindeanu are mesajul politic al Guvernului.

„El (n. red - liderul PSD) a dat toate mesajele: trebuie să facem asta, trebuie să facem cealaltă. El are mesajul politic al Guvernului. Premier tot nu e. Că zici: îl lasă pe Grindeanu să vorbească și el muncește acolo. Nu cred că muncește, că nu are experiență pentru locul ăla. Are un om cu multă experiență, care e Marian Neacșu. E foarte bun pe administrație. Cred că el e adevăratul premier. Numai că Marian Neacșu nu comunică, el nu prea e vorbăreț. Grindeanu vorbește, Neacșu face actele administrative și probabil pregătește bugetul și așa mai departe. Luca Niculescu dă interviuri despre bunele intenții ale Guvernului”.

Întrebat de ce ar fi acceptat Luca Niculescu o astfel de situație, fostul consilier prezidențial a amintit de perioada în care Sorin Grindeanu se afla în fruntea Guvernului.

„Noi am mai avut situații din astea, în special cu PSD. El (n.red - partidul) are tot felul de scheme de asumare și neasumare. Până la urmă, putea să îl pună pe Sorin Grindeanu premier. El e șeful PSD. PSD e majoritar în Guvern. Ei au preferat să facă jocul ăsta, ceea ce îmi spune că Luca Niculescu e un paratrăsnet. Adică, dacă lucrurile merg bine, o să fie ca până acum, o să vorbească Grindeanu și o să se împăuneze și PSD”.

Acesta a explicat că, în cazul în care „lucrurile merg prost, Luca Niculescu e premierul”, precizând și faptul că nimeni nu știe cum vor decurge lucrurile anul viitor.

„Noi suntem tot acolo, pe buza prăpastiei, lângă junk”

Deși Luca Niculescu are experiență pe negocierile cu OCDE, Sebastian Lăzăroiu a explicat că nu este una „care te pune pe scaunul de premier”.

„(..) E un guvern Nicușor Dan - PSD, pentru că are și Nicușor Dan niște oameni în Guvern. Și unul dintre ei, și aș zice, poate cel mai important, e ministrul Finanțelor, Nazare. Nazare nu e al PSD. Și de aceea cred că au și început, cum să zic, micile frecușuri, între PSD și ministrul de Finanțe. Cu arată-ne gaura, arată-ne ce ați ascuns. Scoateți la iveală cifrele. Joc politic.

Ei vor să arate că: «Domnule, noi nu am mai fost șase luni, noi nu știm ce s-a întâmplat. S-ar putea să fie un dezastru». E o copilărie. Cifrele sunt cele pe care le știm toți, le-au evaluat și agențiile de rating, și Banca Națională. Dar, pe lângă jocul politic, e clar că e și un bully la Nazare, dar Nazare cred că e destul de tare pe picioare. Și mai e o chestie cu Nazare: Nazare, după părerea mea, e și o garanție pentru agențiile de rating. De aceea a și fost lăsat acolo. Dacă mâine PSD zice hai să îl schimbăm pe Nazare, nu cred că e un semnal bun pentru cei de care depindem în continuare”.

În contextul în care la începutul anului viitor urmează noi evaluări ale agențiilor de rating, sociologul a susținut că un buget care nu este credibil „ne poate duce în junk”.

„Noi suntem tot acolo, pe buza prăpastiei, lângă junk. S-ar putea să ridice multe sprâncene agențiile de rating și la Comisia Europeană, evident, dacă PSD-ul ar zice: Nu ne mai place Nazare”.

De asemenea, Sebastian Lăzăroiu consideră că social-democrații nu au câștigat nimic de pe urma înlăturării lui Ilie Bolojan din fruntea Executivului.

„Nimic. A pierdut. Dacă te uiți pe sondajele dinaintea plecării lui Bolojan și cele de după, inclusiv cele de acum, vorbesc de sondaje de opinie, a pierdut în jur de cinci puncte procentuale. Și Bolojan pierduse. Amintiți-vă că Bolojan a plecat cu 45-50% cotă de încredere când a luat Guvernul. La fel și Nicușor Dan. Ajunsese înainte de moțiune la vreo 24%, scăzuse. S-a înjumătățit practic. După moțiune, imediat s-a dus la 30%, peste 30”.

Fostul consilier prezidențial consideră că PSD a făcut multe greșeli: „Au subestimat capacitatea românilor de a înțelege în ce situație se afla România când Bolojan a preluat guvernarea. Și unde eram atunci când s-a depus moțiunea de cenzură.

Toată lumea a văzut. Când s-a mărit TVA-ul și toate lucrurile alea care trebuiau făcute, că era urgență, eram cu apa la gură, PSD n-a zis nimic. Știau că nu e variantă de întoarcere. Când trebuia să taie din cheltuieli și să facă și niște reforme, adică prin decembrie - ianuarie - februarie, PSD a zis: nu mai. Asta era cel mai puțin important. (..) Au fost și alți factori și am văzut mai târziu”.

Întrebat la ce factori se referă, Lăzăroiu a amintit de diplomata Kimberly Guilfoyle, care ar fi sugerat că SUA ar fi fost implicate în demiterea guvernului Bolojan. Guilfoyle ar fi spus că SUA pot face acest lucru oricărei ţări, potrivit unui articol publicat de The Wall Street Journal.

„Nu va exista o alianță PNL-USR”

În continuare, Sebastian Lăzăroiu a susținut că există o nevoie de reformă în societate: „Oamenii nu mai pot fi duși de nas cu tot felul de gogoși. (..) Ciolacu zicea așa: «Domne, tăiem 100.000 de posturi din administrație». După aflam că erau posturi goale, deci nu erau ocupate. După, peste vreo șase luni, aflam că nu s-au tăiat. Și, pe urmă, tot Ciolacu zicea: «Și, pentru că tăiem asta de la stat, trebuie să mai mărim și niște taxe pe la privați». Dar, în realitate, nu se făcea nimic la stat și nu se făcea nimic, în general, legat de o reformă. Reformele care erau în PNRR și pe care ei tot le-au împins, le-au împins, le-au amânat, legea salarizării și așa mai departe. Ne trezeam numai cu taxele. (..) Oamenii vor reforme și au înțeles cât de cât ce ar însemna reformele astea, cu companiile de stat, cu legea salarizării pentru bugetari. Din cauza asta, Bolojan, imediat ce a căzut, el de aceea a crescut în sondaje, de aceea a devenit victimă. Lumea l-a văzut ca pe un om dispus să facă reformele”.

Totodată, fostul consilier prezidențial a vorbit și despre comasările voluntare: „(..) Ați văzut asta cu 450 de primării, cu comasări voluntare. Te gândești la 3.100 de localități. E un început. 450 nu e puțin. Vedem că nimeni nu vorbește foarte mult. Nu e clar cum vor s-o facă. La un moment dat, o să zică că trebuie să facem referendum și aia nu or să vrea în comunele alea. S-a mai făcut în Buzău. Au mai fost locuri în țară unde au încercat să facă comasări de-astea voluntare. N-a trecut referendumul. Și o să zic: Domnule, am vrut, dar mărim niște taxe. Ei cu gura fac reforme, dar fapta va fi tot pe venituri.

Și unele vor fi mascate. Cum e asta cu venitul minim garantat. (..) Când mărești salariul minim, statul ia bani mai mulți din taxele alea pe salariul minim. Îl obligi și pe cel de la privat să dea salariu mai mare și iei taxe mai mari. Asta e o modalitate mascată de a crește taxa. Vor mai fi și altele. Deci, pe partea de cheltuieli vor simula, pe partea de venituri vor face”.

Mai mult, fostul consilier prezidențial a susținut că, potrivit sondajelor, PSD figurează cu 15- 17%.

„Nu va lua mai mult la alegeri, după părerea mea. Va lua mai puțin, că e la guvernare. Ei nu mai au problema asta. Ei au și planul B și la ei planul B este guvernare cu AUR, care probabil va fi pe primul loc. Au și planul B și planul C. Planul de guvernare cu AUR, care va fi pe primul loc. Ei vor fi vioara a doua, partidul junior din guvernare, dar în continuare ei vor avea un avantaj enorm. Fiind chiar cu câțiva miniștri, și își mai pun și un vicepremier, ei, în continuare, vor controla mare parte din instituțiile din România, cele care contează”.

Acesta a vorbit și despre „planul C”: „După părerea mea, ei vor lucra din greu în perioada următoare să nu apară o alianță între PNL și USR. De ce? Pentru că asta îi aruncă undeva pe locul trei pe ei și îi evidențiază ca partid balama. Pentru o asemenea alianță, tot din estimări, îmi pare că ar putea să ia în jur de 30% sau mai mult. Depinde de evoluții. AUR, după părerea mea, nu poate lua mai mult de 33-35% la viitoarele alegeri. De ce? E foarte simplu. Ei au 38-40% acum în sondaje. Atunci când vin alegerile, o să apară iarăși tot felul de partidulețe care își revendică suveranismul, Șoșoacă, care va lua 6-7%.

Alianța asta, dacă ia mai mult decât AUR, adică mai mult decât 35%, PNL-USR, s-ar putea să poată guverna cu UDMR, adică să facă o majoritate. Lor nu le convine deloc. Ei ar vrea ca PNL și USR să meargă separat. Vor face tot posibilul ca ei să meargă separat. Înainte să facă PSD tot posibilul ca ei să meargă separat, sunt destui în PNL și în USR care vor face tot posibilul să meargă separat. Nici acolo nu poți să zici că e mare iubire, dar asta se va întâmpla. (..) Nu va exista o alianță PNL-USR”.

Citește și:

Care ar putea fi reacția PSD, dacă AUR ar cere suspendarea lui Nicușor Dan. S. Lăzăroiu: „S-ar putea să nu-i mai pese de voturi”

PNL începe „polul de modernizare” și negocierile pentru absorbția Forței Dreptei. Ciucu: „Vin foarte mulți oameni către PNL”

Editor : A.M.G.