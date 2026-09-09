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Cine este cetățeanul rus arestat pentru tentative de sabotaj în România. De câte ori a mai fost bărbatul la noi în țară

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Bărbatul arestat pentru tentative de sabotaj împotriva României, Ivan Kutsenko, a fost de mai multe ori în țara noastră. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Cetățeanul rus arestat marți seară pentru că ar fi pregătit acte de sabotaj împotriva unor obiective care țin de securitatea națională a României nu se afla pentru prima dată pe teritoriul țării noastre, potrivit publicației independente ruse de investigații Agentstvo (Agenția). Individul are un trecut infracțional și în Rusia, mai arată sursa menționată.

Cetățeanul rus arestat în România se numește Ivan Kuțenko, potrivit informațiiilor apărute în presa română și preluate de publicația de investigații Agentstvo.

SRI a menționat într-un comunicat de presă că bărbatul era „stabilit în România”, dar nu a precizat de când.

Potrivit biografiei reconstituite de Agentstvo, Ivan Kuțenko (40 de ani) este originar din Novosibirsk. În 2010, Kuțenko lucra ca hamal, iar în 2018 ca director de vânzări.

A figurat ca patron al mai multor afaceri în Novosibirsk. Din 2007 a fost asociat și director la două companii: „Sibles” (comerț cu lemn) și „Profi” (comerț cu cereale), ambele radiate în prezent.

O altă firmă, „Arena” (de asemenea comerț cu lemn), s-a închis în 2019. În 2016, aceasta înregistra venituri de 857 milioane de ruble, dar un profit net de doar 5.000 de ruble, potrivit Agentstvo.

În prezent, mai deține o singură companie, „Avers” (comerț cu echipamente), înființată în 2012.

De asemenea, mai scrie Agentstvo, o notă a poliției din Novosibirsk din 2008 arată că Ivan Kuțenko, fratele său (probabil), Piotr Kuțenko, și o a treia persoană au fost cercetați pentru tâlhărie.

Cei trei ar fi urcat un bărbat într-o mașină, l-au dus pe un câmp și, folosind o armă neletală cu bile, i-au furat telefonul, 250 de ruble și puloverul. Victima a ajuns la spital cu o rană împușcată. Nu este clar cum s-a finalizat procesul, mai menționează Agentstvo.

Aceeași sursă mai arată că, înainte de războiul din Ucraina, ivan Kuțenko a zburat de mai multe ori în România (în 2019 și 2021) și în Republica Moldova (în 2020).

În 2022, după izbucnirea invaziei, a zburat cel puțin o dată în Turcia, care este nod de tranzit către UE.

Editor : B.P.

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