Cine este fostul șef din serviciul de informații al R. Moldova care ar fi divulgat secrete de stat ale României către KGB din Belarus

Alexandru Bălan. Foto: Facebook
Trădare şi transmitere de informaţii secrete către KGB din Belarus

Alexandru Bălan, bărbatul care a fost reținut de DIICOT pentru spionaj, ar fi ajuns adjunct al șefului serviciilor de informații din Republica Moldova în 2016, cu ajutorul lui Vladimir Plahotniuc, potrivit surselor Digi24.ro.

Fostul șef adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) din Republica Moldova este acuzat că ar fi transmis secrete de stat ale României către KGB din Belarus. Acesta fusese numit în director adjunct al SIS în anul 2016, iar presa din Republica Moldova menționa despre el la acel moment că este ofițer SIS de carieră.

Surse Digi24.ro au explicat că Bălan ar fi colaborat și cu serviciul de informații al Federației Ruse.

Abia ulterior ar fi ajuns să colaboreze cu serviciile de informații din Belarus, pentru că ofițerii de informații din țara lui Lukașenko pot opera mai ușor decât cei ruși pe teritoriul Uniunii Europene, au mai menționat sursele citate. 

Trădare şi transmitere de informaţii secrete către KGB din Belarus

Fostul şef din cadrul Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, acuzat de trădare şi transmiterea de informaţii secrete către KGB din Belarus, a fost săltat de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism şi a fost adus cu mandat la sediul DIICOT pentru audieri.

Alexandru Bălan fusese numit în director adjunct al SIS în 2016, iar presa din Republica Moldova menționa despre el la acel moment că este ofițer SIS de carieră. 

Conform DIICOT, între anii 2024 - 2025, suspectul a realizat două întâlniri, ambele în Budapesta - Ungaria, cu ofiţeri de informaţii din cadrul Comitetului Securităţii de Stat - KGB al Republicii Belarus, existând suspiciuni rezonabile că aceste întrevederi au avut drept scop transmiterea de instrucţiuni şi efectuarea de plăţi pentru serviciile prestate.

Ancheta, desfăşurată sub egida EUROJUST, a beneficiat de sprijinul serviciilor de informaţii din România, Ungaria şi Cehia, precum şi de sprijinul procurorilor din Ungaria, Cehia şi Republica Moldova. 

