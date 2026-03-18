Cine este marinarul mort în urma scufundării remorcherului Astana. El trebuia să fie liber azi

Sursă foto: Digi24
Cine a fost Sorin Tufan

Căpitanul remorcherului Astana, care și-a pierdut viața miercuri, în urma scufundării vasului, era Sorin Tufan, fost fotbalist la cluburile Farul Constanța și Steaua București.

Sorin Tufan (57 de ani) a devenit marinar după ce s-a retras din fotbal, potrivit Digi Sport. De altfel, el era căpitanul remorcherului Astana, al cărui trup a fost recuperat din mare după scufundarea vasului.

Ceilalți patru membri ai echipajului nu fuseseră încă găsiți.

Potrivit Digi Sport, care preia gsp.ro, Sorin Tufan nu ar fi trebuit să se afle miercuri pe vas, pentru că era liber, dar ar fi făcut schimb de tură cu un coleg.

Sorin Tufan a fost fotbalist la farul. Sursă foto: Digi Sport

Sorin Tufan a început fotbalul la Farul Constanța și a debutat la echipa de seniori la vârsta de 17 ani, contribuind la promovarea echipei din 1988 în prima ligă.

După ce a impresionat la Farul, Sorin Tufan a fost transferat de Steaua în 1992, la cererea lui Anghel Iordănescu. Din cauza accidentărilor repetate, fostul fundaș dreapta s-a retras din fotbal în 1994, după care s-a reprofilat ca marinar.

Marin Tufan, tatăl lui Sorin Tufan, e golgheterul all-time de la Farul cu 67 de reușite și a participat cu naționala României la Cupa Mondială din 1970 din Mexic.

Clubul Farul a transmis un mesaj de condoleanțe după aflarea veștii morții lui Sorin Tufan. 

Editor : B.P.

