Cine este politicianul care susține că a declanșat procedura prin care ANAF îi cere un milion de euro lui Klaus Iohannis

Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe afirmă într-o postare pe rețelele sociale că procedura prin care ANAF l-a somat pe Klaus Iohannis să plătească aproape un milion de euro, în contul unor chirii încasate nelegal, a fost declanșată în urma unei plângeri depuse de el.

„În baza plângerii mele ANAF a început executarea împotriva lui Klaus Iohannis - 4,7 milioane lei. Anul trecut depuneam la ANAF Sibiu cerere de executare silită împotriva lui Klaus Iohannis pentru banii pe care îi datorează statului român. Pierduse procesul care stabilea că a beneficiat ilegal de una dintre multele sale case. Deci ne datora banii obținuți ilegal din chirie, plus penalități. Cum nimeni nu făcea nimic să recupereze prejudiciul... am început eu demersurile”, a scris Vlad Gheorghe pe Facebook.

„Apoi, 6 luni mai târziu, am revenit și am cerut ANAF să își facă treaba pentru că nu mișcau nimic. Este încă un exemplu că plângerile și acțiunile juridice au finalitate până la urmă. Că niciodată nu e inutil să îți ceri drepturile sau să sesizezi o nedreptate, oricât de greoi ar părea demersul. O să cer mai departe ANAF executarea caselor lui Iohannis și voi continua să lupt pentru ca și alți beneficiari nelegitimi ai resurselor statului să plătească prejudiciile cauzate”, a mai arătat fostul europarlamentar.

Fostul președinte Klaus Iohannis a primit o somație de la ANAF să plătească aproape un milion de euro către bugetul de stat, sumă ce reprezintă chiriile încasate timp de 17 ani pentru casa din Sibiu pierdută definitiv în instanță de fostul cuplu prezidențial.

Procesul s-a încheiat în urmă cu tre ani, însă ANAF nu a cerut la acea vreme desființarea certificatului de moștenitor declarat ilegal. Cererea a fost depusă cu întârziere, motiv pentru care ea a fost respinsă.

Ulterior, Fiscul a început o acțiune separată, iar în prezent a putut trimite o somație de plată legală, care, cu tot cu penalități și dobânzi, ajunge la aproape un milion de euro.

Vlad Gheorghe a fost europarlamentar independent în Grupul Renew Europe în legislatura 2019 - 2024, potrivit prezentării de pe site-ul său.

El este jurist specializat în drept (fonduri europene, administrativ-fiscal, achiziții publice) și a lucrat pentru ONG-uri și companii private care derulau proiecte cu fonduri europene (infrastructură, mediu, resurse umane).

Editor : B.P.