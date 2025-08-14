Live TV

Cine este politicianul care susține că a declanșat procedura prin care ANAF îi cere un milion de euro lui Klaus Iohannis

Data publicării:
klaus-carmen-iohannis-scaled

Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe afirmă într-o postare pe rețelele sociale că procedura prin care ANAF l-a somat pe Klaus Iohannis să plătească aproape un milion de euro, în contul unor chirii încasate nelegal, a fost declanșată în urma unei plângeri depuse de el.

„În baza plângerii mele ANAF a început executarea împotriva lui Klaus Iohannis - 4,7 milioane lei. Anul trecut depuneam la ANAF Sibiu cerere de executare silită împotriva lui Klaus Iohannis pentru banii pe care îi datorează statului român. Pierduse procesul care stabilea că a beneficiat ilegal de una dintre multele sale case. Deci ne datora banii obținuți ilegal din chirie, plus penalități. Cum nimeni nu făcea nimic să recupereze prejudiciul... am început eu demersurile”, a scris Vlad Gheorghe pe Facebook.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Apoi, 6 luni mai târziu, am revenit și am cerut ANAF să își facă treaba pentru că nu mișcau nimic. Este încă un exemplu că plângerile și acțiunile juridice au finalitate până la urmă. Că niciodată nu e inutil să îți ceri drepturile sau să sesizezi o nedreptate, oricât de greoi ar părea demersul. O să cer mai departe ANAF executarea caselor lui Iohannis și voi continua să lupt pentru ca și alți beneficiari nelegitimi ai resurselor statului să plătească prejudiciile cauzate”, a mai arătat fostul europarlamentar.

Fostul președinte Klaus Iohannis a primit o somație de la ANAF să plătească aproape un milion de euro către bugetul de stat, sumă ce reprezintă chiriile încasate timp de 17 ani pentru casa din Sibiu pierdută definitiv în instanță de fostul cuplu prezidențial.

Procesul s-a încheiat în urmă cu tre ani, însă ANAF nu a cerut la acea vreme desființarea certificatului de moștenitor declarat ilegal. Cererea a fost depusă cu întârziere, motiv pentru care ea a fost respinsă.

Ulterior, Fiscul a început o acțiune separată, iar în prezent a putut trimite o somație de plată legală, care, cu tot cu penalități și dobânzi, ajunge la aproape un milion de euro.

Vlad Gheorghe a fost europarlamentar independent în Grupul Renew Europe în legislatura 2019 - 2024, potrivit prezentării de pe site-ul său.

El este jurist specializat în drept (fonduri europene, administrativ-fiscal, achiziții publice) și a lucrat pentru ONG-uri și companii private care derulau proiecte cu fonduri europene (infrastructură, mediu, resurse umane).

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
drone Shahed fabricate în Rusia în fabrica Alabuga
1
Iranul a început să regrete acordul militar cu Rusia. Moscova produce mii de drone...
sorin grindeanu face declaratii la guvern
2
Grindeanu, după ce ministrul Finanțelor a anunțat modificări în privința taxării...
elev
3
Bacalaureat cu peripeții. Un elev a picat pentru că a adormit în timpul examenului: „M-au...
Village, Wallachia, Romania
4
Amenzi de până la 100.000 de lei pentru cei care construiesc fără autorizație, în propria...
george simion
5
AUR vrea să ajungă la guvernare cu PSD, din toamnă, spune George Simion. „Este...
FOTO Imagini greu de privit! Iubitul Anamariei Prodan a intervenit: ”Îmi doresc ca acest incident să fie o lecție”
Digi Sport
FOTO Imagini greu de privit! Iubitul Anamariei Prodan a intervenit: ”Îmi doresc ca acest incident să fie o lecție”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Premierul Ilie Bolojan.
Bolojan a cerut de la instituțiile din subordinea Guvernului situația...
o persoana numara bancnote de lei pe un birou
DOCUMENT Guvernul a pus în dezbatere proiectul care modifică pensiile...
Donald Trump
Trump, despre summitul cu Putin în Alaska: „Mai importantă va fi a...
klaus iohannis face declaratii
Klaus Iohannis, somat de ANAF să plătească o datorie de aproape un...
Ultimele știri
Un bărbat din SUA a câștigat 167 de milioane de dolari la loterie. A doua zi a ajuns la închisoare
SUA și Rusia ar fi discutat despre „un model Cisiordania” pentru Ucraina (The Times)
Ministerul Energiei prelungește cu 30 de zile al doilea apel pentru noi capacităţi de producere a energiei din surse regenerabile
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
BUCURESTI - GUVERN - MASURI FISCALE - CONFERINTA - 3 IUL 2025
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare anunță o nouă formulă de taxare a multinaționalelor: „Schimbăm paradigma”
klaus iohannis face declaratii
Klaus Iohannis: Mandatele de președinte ale lui Ion Iliescu au avut un impact semnificativ asupra României
sediul primariei giurgiu
ANAF pune sechestru pe sediul primăriei Giurgiu. Primar: Orașul e în faliment de mult timp, mă execută pe praful de pe tobă
firma anaf la intrarea in institutie
ANAF anunță că a identificat 5 funcţionari aflaţi în conflict de interese și că va sesiza Agenţia Naţională de Integritate
ID36853_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Operațiunea „Cuibul cu Fantome”: ANAF verifică mii de firme cu sedii sociale în locații suspecte
Partenerii noștri
Pe Roz
Transformare extremă. Corset 23 de ore pe zi, "abonament" la operații estetice, zero regrete: "Corpul meu ar...
Cancan
BREAKING | Soția unui fotbalist de la Craiova, ruptă cu bătaia într-un supermarket: 'Am fost lovită și după...
Fanatik.ro
„Rușine, Voyo! Rușine ProTV! Dați-ne banii înapoi!” Mii de români, furioși după ce platforma online a picat...
editiadedimineata.ro
Aerul condiționat poate crește riscul aparției „sindromului clădirii bolnave”
Fanatik.ro
Soția lui Titus Corlățean solicită în instanță plata unor sporuri și indemnizații. Ce salariu încasează de la...
Adevărul
Premierul Bolojan, contestat în propriul partid. Primarii PNL amenință că ies în stradă | Surse
Playtech
Unde se ascunde Klaus Iohannis în timp ce ANAF îi cere 1 milion de euro. Fostul președinte a stârnit furie cu...
Digi FM
Irinel Columbeanu, criticat după ce Irina i-a plătit datoriile de la azil: „I-a plăcut viața, a iubit femei...
Digi Sport
52.000.000€ pentru Dan Șucu
Pro FM
Bianca Censori, imaginile provocatoare care i-au adus noi critici: „Pentru nimeni și nimic nu merită să-ți...
Film Now
Halle Berry a fost Miss World USA. Cum arăta în 1986
Adevarul
Amendă de 95.000 de euro pentru un șofer care conducea cu 77 km/h în Elveția. Cum a fost calculată sancțiunea
Newsweek
Pensiile speciale ale judecătorilor CCR nu vor fi tăiate. Rămân 68.000 lei/lună. De ce e scandalos?
Digi FM
Cea mai mică pensie din România. Câți bani ia o persoană care a lucrat doar o singură zi
Digi World
Un reputat astrofizician de la Harvard avertizează: o navă extraterestră „ostilă” ar putea lovi Pământul în...
Digi Animal World
Ce a descoperit o femeie în propria baie, în timp ce spală rufele. A ajuns la spital pentru vaccin antirabic
Film Now
Charlie Sheen, declarații la opt ani de când a renunțat la alcool: „Rușinea te sufocă. Chiar i-am rănit pe...
UTV
Adela Popescu, despre începutul relației cu Radu Vâlcan. „Mi-a luat puțin timp până m-am lămurit că...