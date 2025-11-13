Live TV

Cine este Șerban Iftime, fiul președintelui CJ Botoșani, numit consilier onorific de Nicușor Dan

Data publicării:
nicusor dan-valeriu iftime
Nicușor Dan, alături de Valeriu Iftime, președintele CJ Botoșani - noiembrie 2022. Foto: Inquam Photos / George Călin

Șerban Iftime, manager al Elsaco Electronic și fiul președintelui CJ Botoșani, se numără printre consilierii numiți de președintele Nicușor Dan. Acesta este consilier onorific pe Departamentul Politici Economice și Sociale.

Șerban Iftime este fiul lui Valeriu Iftime, președintele Consiliului Județean Botoșani și lider al PNL Botoșani.

serban iftime-elsaco
Șerban Iftime, fiul lui Valeriu Ieftime (președinte CJ Botoșani). Foto: LinkedIn

Valeriu Iftime a declarat, pentru BotoșaniNews, că fiul său, care se află acum la conducerea grupului de firme Elsaco, „este cel mai bun în domeniul energiei”. Contactat de publicația locală, Valeriu Iftime a recunoscut că Șerban Iftime este fiul său, însă a precizat că nu a avut niciun rol în numirea acestuia la Palatul Cotroceni. 

„Au fost vreo cinci propuneri. Au fost cinci oameni studiați. Aici nu am avut eu nicio influență. Pur și simplu trebuie să vezi dacă copilul are un CV bun și dacă în spatele lui se află și un dosar bine structurat”, a spus Valeriu Iftime. 

Elsaco este un grup de companii prezente preponderent în domeniile energiei, apei și utilităților, având ca principal obiectiv creșterea eficienței energetice, potrivit propriei descrieri de pe site. 

Grupul este format din 8 companii care acoperă domenii precum: proiecte EPC, distribuția și vânzarea de echipamente de măsură și control, soluții în domeniul eficienței energetice, software de proces și business, soluții IT&C, smart metering rezidențial. 

Anul trecut, Elsaco a avut un profit de 22,5 milioane lei, la o cifră de afaceri de 348,4 milioane lei.

Editor : A.M.G.

