În timp ce la Palatul Cotroceni aveau loc discuții cu partidele pentru formarea viitorului Guvern, au început să apară și primele nume vehiculate pentru funcția de premier tehnocrat. Potrivit surselor politice, pe lista scurtă analizată în aceste zile se află mai multe figuri din zona economică și instituțională, printre care Eugen Tomac, Delia Velculescu, Matei Șerban și Radu Burnete.

Potrivit surselor, pe lista scurtă analizată în aceste zile se află mai multe personalități din zona economică și financiară, dar și apropiați ai șefului statului. Cel mai nou nume vehiculat pentru funcția de premier tehnocrat este Eugen Tomac, fost lider al Partidului Mișcarea Populară și apropiat al fostului președinte Traian Băsescu.

În prezent, Eugen Tomac ocupă funcția de consilier prezidențial al lui Nicușor Dan pentru relația cu românii de pretutindeni. Numele său a fost discutat în contextul căutării unei variante de premier cu profil politic moderat și experiență administrativă.

Pe lista variantelor analizate s-ar afla și Delia Velculescu, economist cu o carieră de peste două decenii în cadrul Fondului Monetar Internațional. În prezent director adjunct în cadrul FMI, Delia Velculescu a coordonat în trecut programe de asistență financiară pentru state afectate de crize economice severe, printre care Cipru, Islanda și Africa de Sud.

În 2015, aceasta a fost numită șefa misiunii FMI în Grecia, în perioada negocierilor dificile dintre Atena și creditorii internaționali. Presa internațională a supranumit-o atunci „doamna de fier”, datorită stilului riguros de negociere și pozițiilor ferme adoptate în discuțiile privind reformele economice.

Un alt nume vehiculat este cel al lui Matei Șerban, actual director al Direcției Relații Internaționale din cadrul Băncii Naționale a României. Considerat apropiat al guvernatorului Mugur Isărescu, Matei Șerban a fost desemnat în 2012 reprezentant al României la Fondul Monetar Internațional și a participat la negocieri cu FMI, Banca Mondială și alte instituții financiare europene.

Pe lista scurtă apare și Radu Burnete, unul dintre consilierii prezidențiali ai lui Nicușor Dan. Acesta s-a alăturat echipei prezidențiale în 2025, după ce anterior a ocupat funcția de director executiv al Confederației Patronale Concordia.

Deocamdată, Administrația Prezidențială nu a confirmat oficial niciunul dintre numele vehiculate pentru funcția de premier tehnocrat. Nicușor Dan urmează să decidă în perioada următoare formula pe care o va propune pentru viitorul Guvern.

