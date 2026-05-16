Cine sunt rivalii lui Cioloș pentru conducerea Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei. Depunerea candidaturilor s-a încheiat

Patru candidaţi s-au înscris pentru funcția de secretar general al Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei (OIF) prevăzute în noiembrie - rwandeza la final de mandat Louise Mushikiwabo, congoleza Juliana Amato Lumumba, mauritaniana Coumba Bâ şi românul Dacian Cioloş.

Depunerea candidaturilor s-a încheiat vineri, cu şase luni înainte de alegerile care vor avea loc în Cambodgia cu prilejul celui de al XXI-lea congres al organizaţiei.

Aleasă în 2018 şi în funcţie din 2019, Louise Mushikiwabo, în vârstă de 64 de ani, candidează pentru un al treilea mandat, relatează AFP, citată de Agerpres.

Această apropiată a preşedintelui rwandez Paul Kagame, a cărui ministră de externe a fost timp de aproape zece ani (2009-2018), s-a confruntat în ultimii ani cu mai multe convulsii politice în zona francofonă, în special loviturile de stat din Mali, Niger şi Burkina Faso, trei state membre ale OIF.

După ce au fost suspendate de organizaţie, aceste ţări conduse acum de regimuri militare, care au rupt legăturile cu fostul aliat francez în numele suveranismului, şi-au anunţat plecarea din OIF în martie 2025.

Republica Democrată Congo, a doua ţară francofonă din lumea ca populaţie (peste 57 de milioane de locuitori în 2025) şi vecină cu Rwanda, cu care întreţine relaţii furtunoase, a anunţat candidatura Julianei Amato Lumumba, de 70 de ani.

Fiică a lui Patrice Lumumba, figură a luptei anticoloniale şi erou al luptei pentru independenţa ţării asasinat în 1960, ea a ocupat mai multe portofolii ministeriale între 1997 şi 2001, între care pe cel al Culturii.

Kinshasa şi Kigali sunt angrenate de ani de zile într-o încleştare diplomatică, pe fondul conflictului armat din estul RD Congo, frontalier cu Rwanda, unde armata RD Congo se confruntă din 2021 cu gruparea armată M23, sprijinită de trupe rwandeze.

O candidată din Mauritania, Coumba Bâ, este de asemenea în cursă. Această fostă ministră (Funcţiei publice, Tineret şi sport, Afaceri africane) de 56 de ani este în prezent consiliera preşedintelui Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani şi trimisă specială pe lângă OIF.

Singura candidatură neafricană este cea a fostului premier român Dacian Cioloş (2015-2017). În vârstă de 56 de ani, el a fost de asemenea comisar european pentru agricultură (2010-2014) şi deputat european.

Dacian Cioloș s-a declarat „onorat” de propunerea făcută de președintele Nicușor Dan și a dat câteva detalii legate de viziunea sa pentru funcția de secretar general al Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei.

„Susțin o abordare hotărât pragmatică și umană, orientată spre viitor și condusă de tineri, în care limba noastră comună devine o pârghie pentru dezvoltarea economiilor noastre, inovația tehnologică, cunoașterea emergentă și o nouă formă de civilizație, bazată pe respectul pentru drepturile femeilor și accesul lor la educație.

Abordarea mea este simplă: să fac Francofonia mai utilă, modernă și mai unită. Francofonia are scopul de a se afirma ca un spațiu de sinergii și coeziune între state, instituții, societatea civilă și actori economici. Rolul Secretarului General este de a întruchipa și de a face răsuna această energie colectivă”, a spus Cioloș.

OIF, al cărui sediu se află la Paris, reuneşte 90 de state şi guverne (53 de membri, cinci membri asociaţi şi 32 de observatori). Secretarul său general este desemnat pentru patru ani de şefii de stat şi de guvern.

Cu 396 de milioane de vorbitori, franceza este a patra limbă cea mai vorbită din lume, după engleză, mandarină (chineză) şi spaniolă.

