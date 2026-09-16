Live TV

Video Ciobanii care au protestat în Capitală au fost chemați la Cotroceni. O delegație discută azi cu echipa lui Nicușor Dan

Data actualizării: Data publicării:
Violențe în Piața Victoriei.
Violențe în Piața Victoriei. Foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

O delegație a ciobanilor a ajuns, miercuri, la Palatul Cotroceni, unde discută cu echipa președintelui Nicușor Dan despre revendicările pentru care au protestat, marți, în Capitală. O parte dintre crescătorii de oi au rămas peste noapte în București, după violențele de la protestul din Piața Victoriei.

Întâlnirea de la Palatul Cotroceni este prima discuție oficială între reprezentanții statului și crescătorii de oi.

Printre principalele solicitări ale ciobanilor se numără reluarea exportului de ovine și o schimbare a modului în care este gestionată criza pestei ovine. Crescătorii nu vor ca animalele să fie sacrificate atunci când sunt depistate bolnave.

Lista revendicărilor a fost depusă și la sediul Guvernului, însă, în prima parte a zilei de marți nu a existat o întâlnire între reprezentanții Executivului și cei ai ciobanilor.

În același timp, ministrul Agriculturii, Tánczos Barna, a anunțat că va susține, miercuri la ora 13:00, o conferință de presă în care este așteptată o poziție a Guvernului cu privire la solicitările ciobanilor.

Protestul neautorizat al fermierilor a devenit violent marţi, după ce în rândurile lor s-au infiltrat persoane care au atacat jandarmii şi au provocat distrugeri.

Marţi după-amiază, preşedintele Nicuşor Dan transmitea că violenţele din Piaţa Victoriei sunt extrem de grave şi condamna „cu toată fermitatea” încercarea de a transforma un protest legitim în lupte de stradă. El mai spunea că la fel de gravă este încercarea unor politicieni iresponsabili de a amplifica artificial tensiunea socială.

„Violenţele pe care le vedem astăzi în Piaţa Victoriei sunt extrem de grave. Condamn cu toată fermitatea astfel de acţiuni şi orice încercare de a transforma un protest legitim în lupte de stradă. Atacurile şi agresiunile, actele de vandalism, sunt inacceptabile şi trebuie sancţionate drastic, conform legii. Nicio nemulţumire nu poate justifica un astfel de comportament şi punerea în pericol a celorlalţi cetăţeni aflaţi în stradă", transmitea preşedintele Nicuşor Dan.

El mai spunea că „la fel de gravă şi condamnabilă este instigarea la violenţă şi încercarea unor politicieni iresponsabili de a amplifica artificial tensiunea socială pentru a deturna un miting legitim pornit din nemulţumiri legitime".

Nicuşor Dan menţiona că, din păcate, în spaţiul public este promovat tot mai des limbajul urii, inclusiv în mediul online, care produce efecte dramatice şi se transformă în acţiuni regretabile.

„Fac un apel la raţiune şi la responsabilitate. Calea dialogului rămâne singura care poate oferi soluţii", mai spunea preşedintele.

Citește și: VIDEO Cum s-a făcut mobilizarea pentru protestul violent din Piața Victoriei. Rețelele sociale au fost inundate de mesaje

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Călin Georgescu.
1
Episcopia Oradiei face cercetări după vizita lui Călin Georgescu la o mănăstire, unde...
Romania Farmers Protest
2
Violențe în Capitală. Protestul ciobanilor, deturnat: 47 de oameni duși la Poliție, un...
Dmitri Peskov
3
Prima reacție a Kremlinului, după ce Trump i-a cerut lui Zelenski să nu mai atace...
protest fermieri piata victoriei
4
„Nu vă jucați cu focul, ticăloșilor!”. Reacție dură din PSD după violențele de la...
First plenary session of the newly-elected European Assembly in Strasbourg
5
Cazul alegerilor anulate din România ajunge în Parlamentul European. Comisia, presată să...
Georgina Rodriguez a renunțat la "CR7"
Digi Sport
Georgina Rodriguez a renunțat la "CR7"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
nicusor dan profimedia
Nicușor Dan cheamă, joi, partidele la Cotroceni pentru desemnarea premierului
simion aur inquam george calin
George Simion, despre implicarea membrilor AUR în violenţele din Piața Victoriei: „Din ce ştiu eu nu. E rău să participi la protest?”
Romania Farmers Protest
Ce a scris presa rusă despre protestele violente din București. George Simion, singurul politician citat
Romania Farmers Protest
Cum s-a făcut mobilizarea pentru protestul violent din Piața Victoriei. Rețelele sociale au fost inundate de mesaje
distrugeri victoriei
Primarul Sectorului 1 a sesizat organele abilitate pentru distrugerile din Piața Victoriei: Cei responsabili vor fi identificaţi
Recomandările redacţiei
captura
Scandal în ședința în care parlamentarii au aprobat trimiterea a 20...
antidrona
Imagini cu noile sisteme antidronă care vor proteja porturile...
Ursula von der Leyen.
Ursula von der Leyen şi-a prezentat în Parlamentul European discursul...
cristila traila la parlament
Cristina Trăilă a ajuns la DNA Iași, pentru dosarul Fănel Bogos: „Nu...
Ultimele știri
„Ne așteaptă un maraton.” Germania a început să pregătească spitalele pentru situația în care începe un război
Fost director CIA: „Putin a făcut NATO măreț. Rusia nu va reuși să-și atingă obiectivele de război”
Concordia propune un pact național pentru economia României pe 20-30 de ani: „Trebuie să vorbim despre competitivitate”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
„Fetele mele m-au văzut la pământ”. Soția lui Bruce Willis, confesiuni dureroase despre lupta cu boala...
Cancan
Tatăl fetiței Mădălinei Apostol a fost prezent la priveghi! Ce DECIZIE a luat Cătălin în privința fiicei lor
Fanatik.ro
Mirel Rădoi la U Cluj în locul lui Bergodi? „E agreat de toată lumea din club”. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Jandarmeria dezminte informația despre o presupusă mobilizare masivă de forțe la protestul fermierilor
Fanatik.ro
Neluțu Varga, patronul CFR Cluj, afacere fabuloasă. Cum a ajuns proprietar peste o companie IT a statului...
Adevărul
Arabia Saudită, lovită din toate părțile. Trump refuză să sprijine militar regatul împotriva rebelilor houthi
Playtech
Câți bani poți depune la bancă fără „probleme cu ANAF”. Ce se întâmplă, de fapt, când vii cu o sumă mare cash
Digi FM
Mircea Bravo a stat de vorbă cu câștigători reali la Loto: „Sunt oameni care în 6 luni și-au pierdut toți...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Variantă-surpriză: Mirel Rădoi, patron și antrenor! "Taie, spânzură, fă cum vrei tu!"
Pro FM
Ștefan Bănică Jr., mărturisire emoționantă la 31 de ani de la moartea tatălui său: „E un gol care nu poate fi...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Amanda Seyfried și Thomas Sadoski s-au despărțit după 9 ani de căsnicie: „Ne-am avut unul pe celălalt pentru...
Adevarul
Atacul fostului procuror general al Ucrainei asupra instituțiilor anticorupție ar putea declanșa o criză...
Newsweek
Pensii de invaliditate recalculate și plătite greșit. Abateri de peste 60 de milioane de lei
Digi FM
Școală de 4 milioane de lei într-o comună fără niciun elev. Primarul ar veni la birou cu elicopterul
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Mănânci semințele de floarea-soarelui cu tot cu coajă? Ce se poate întâmpla în organism
Digi Animal World
Reacția unui câine când stăpâna lui s-a prefăcut că leșină. Nimeni nu se aștepta la așa ceva: „Câinele tău e...
Film Now
Matthew Rhys, după ce a câștigat două premii Emmy: "Partenera mea, Keri Russell, este întotdeauna adevărata...
UTV
Mai mulți artiști s-au retras din turneul lui Ed Sheeran. Decizia vine după mesajele pro-palestiniene ale lui...