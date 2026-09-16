O delegație a ciobanilor a ajuns, miercuri, la Palatul Cotroceni, unde discută cu echipa președintelui Nicușor Dan despre revendicările pentru care au protestat, marți, în Capitală. O parte dintre crescătorii de oi au rămas peste noapte în București, după violențele de la protestul din Piața Victoriei.

Întâlnirea de la Palatul Cotroceni este prima discuție oficială între reprezentanții statului și crescătorii de oi.

Printre principalele solicitări ale ciobanilor se numără reluarea exportului de ovine și o schimbare a modului în care este gestionată criza pestei ovine. Crescătorii nu vor ca animalele să fie sacrificate atunci când sunt depistate bolnave.

Lista revendicărilor a fost depusă și la sediul Guvernului, însă, în prima parte a zilei de marți nu a existat o întâlnire între reprezentanții Executivului și cei ai ciobanilor.

În același timp, ministrul Agriculturii, Tánczos Barna, a anunțat că va susține, miercuri la ora 13:00, o conferință de presă în care este așteptată o poziție a Guvernului cu privire la solicitările ciobanilor.

Protestul neautorizat al fermierilor a devenit violent marţi, după ce în rândurile lor s-au infiltrat persoane care au atacat jandarmii şi au provocat distrugeri.

Marţi după-amiază, preşedintele Nicuşor Dan transmitea că violenţele din Piaţa Victoriei sunt extrem de grave şi condamna „cu toată fermitatea” încercarea de a transforma un protest legitim în lupte de stradă. El mai spunea că la fel de gravă este încercarea unor politicieni iresponsabili de a amplifica artificial tensiunea socială.

„Violenţele pe care le vedem astăzi în Piaţa Victoriei sunt extrem de grave. Condamn cu toată fermitatea astfel de acţiuni şi orice încercare de a transforma un protest legitim în lupte de stradă. Atacurile şi agresiunile, actele de vandalism, sunt inacceptabile şi trebuie sancţionate drastic, conform legii. Nicio nemulţumire nu poate justifica un astfel de comportament şi punerea în pericol a celorlalţi cetăţeni aflaţi în stradă", transmitea preşedintele Nicuşor Dan.

El mai spunea că „la fel de gravă şi condamnabilă este instigarea la violenţă şi încercarea unor politicieni iresponsabili de a amplifica artificial tensiunea socială pentru a deturna un miting legitim pornit din nemulţumiri legitime".

Nicuşor Dan menţiona că, din păcate, în spaţiul public este promovat tot mai des limbajul urii, inclusiv în mediul online, care produce efecte dramatice şi se transformă în acţiuni regretabile.

„Fac un apel la raţiune şi la responsabilitate. Calea dialogului rămâne singura care poate oferi soluţii", mai spunea preşedintele.

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Editor : C.S.