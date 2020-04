Ciobanii vor derogare de o săptămână pentru a sacrifica mieii în ferme. Cât costă carnea de miel, înainte de Paște

Asociaţia Profesională a Ciobanilor (ARC), care are peste 3.000 de membri, solicită autorităţilor o derogare de o săptămână pentru sacrificarea mieilor în ferme, dar cu respectarea regulilor generale de igienă şi a condiţiilor de protecţie care se impun din cauza infecţiei cu noul coronavirus. De asemenea, aceștia solicită ca în această perioadă oamenii să poată să cumpere direct din fermă. Un kilogram de carne de miel costă între 25 și 30 de lei.

„Asociaţia pe care o conduc a cerut autorităţilor să tăiem mieii în fermă în acest an. Informaţiile transmise de ANSVSA pe 25 martie spun că fermierii, ciobanii, trebuie să ia autorizare de la Direcţiile sanitare-veterinare pentru acest lucru, dar în prezent ei nu au timp să mai facă acest lucru. Ce facem acum, îi punem pe toţi fermierii pe drumuri ca să meargă să ceară autorizare de la DSVSA? Consider că ar trebui să se dea liber în săptămâna pascală, aşa cum a fost în toţi anii, începând de luni, după Florii, şi până în sâmbăta Paştelui, să fie liber să se sacrifice în ferme. Oamenii pot să vină să cumpere direct din fermă, civilizat, nu ne aglomerăm, cumpără şi pleacă. Dacă ajungem în pieţe consider că se va aglomera şi mai mult în această perioadă. De aceea, susţin că ar fi cel mai bine să se dea acea derogare, să tăiem în ferme, cu respectarea condiţiilor care ni se impun, să avem apă curentă, spaţiu amenajat etc. Acum cred că nu ar trebui să avem nici condiţii prea stricte pentru că mielul nu e porc”, a declarat pentru Agerpres preşedintele Asociaţiei Profesionale a Ciobanilor (APC), Dan Petrescu.

Unii fermieri vând mieii online și oferă livrare la domiciliu

El a precizat că sunt fermieri în asociaţie care vând mieii şi online, iar unii chiar pot să-i transporte acasă la cumpărători în condiţii optime.

„Se pot face achiziţii de miei şi online. Eu trimit din ferma mea la Bucureşti, se face coadă online, îi tăiem, îi împachetăm frumos în cutii de carton, îi punem în maşină cu frig şi îi ducem acasă la om, care decontează transportul. Dar pentru bucureşteni se poate face acest lucru din zone mult mai apropiate, pentru că sunt atâtea turme de oi în jurul Bucureştiului şi sunt mulţi care vor să-i primească direct acasă. Şi o firmă de curierat a pus la dispoziţie maşini cu frig şi duc miei în toată ţara. Noi la asociaţie am făcut public online acest lucru, astfel încât toţi fermierii din asociaţie care vor să distribuie, să facă acest lucru, fie ei, fie cu firme care se ocupă. Preţul de transport nu este mare, cred că se pune undeva la 1 leu în plus pe kilogram”, a explicat preşedintele APC.

El a subliniat că în această perioadă la export se livrează în jur de 4 milioane de miei, în timp ce pe piaţa internă se sacrifică circa două milioane şi ceva de capete. „Poate acum cu boala asta românul o să vadă că e mai bună decât orice şi va începe să consume carne de oaie. Este singurul animal, oaia, la care avem surplus de carne în ţară”, a subliniat fermierul.

Cât costă carnea de miel anul acesta

În ceea ce priveşte preţul cărnii de miel în această perioadă a Sărbătorilor Pascale, Petrescu a menţionat că pentru ciobani este mai bun decât în 2019, când „preţul a fost un dezastru”.

„Preţul la carnea de miel, comparativ cu anul trecut, a fost mai bun, pentru noi. Deranjant este faptul că aceia care cumpără angro şi vor să dea la export vor cu 9-10 lei/kilogram în viu, iar în urmă cu 2-3 săptămâni au luat cu 12-15 lei kilogramul în viu, şi nu înţelegem de ce. Într-adevăr, anul trecut pe vremea asta, mielul ajunsese de râs, la 7 lei pe kilogram în viu. A fost un dezastru. În privinţa mielului tăiat, estimăm că preţul cărnii va fi între 25 şi cel mult 30 de lei/kilogram în acest an. Este mai mare decât anul trecut, pe vremea asta, când am dat cu 18 - 22 de lei maximum, pe kilogram. În supermarketuri, unde intră doar miei sacrificaţi în abatoare se dă numai 21 de lei pe kilogram, şi nici aici nu înţeleg de ce, pentru că am văzut la vânzare şi cu 35 de lei kilogramul. Îl iei din import şi pui un preţ de 35 de lei/kilogram şi de la ai tăi, din ţară, impui un barem de 21 de lei. Mi se pare ceva anormal”, a explicat Dan Petrescu.

În contextul Sărbătorilor Pascale şi al evoluţiei situaţiei generate de COVID-19, ANSVSA a transmis pe 25 martie instrucţiuni la DSVSA judeţene, prin care s-a acordat posibilitatea crescătorilor de ovine, care se află la distanţe mari de un abator autorizat sanitar-veterinar sau de un centru de sacrificare amenajat temporar de către primării/prefecturi, de a sacrifica mieii în fermă/exploataţie în anumite condiţii.

Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ciobanii vizează ca la nivelul fermei/exploataţiei să fie asigurate facilităţi, astfel încât să fie respectate regulile generale şi speciale de igienă, bunăstarea animalelor şi eliminarea subproduselor de origine animală nedestinate consumului uman, iar procesul de sacrificare a mieilor să nu compromită siguranţa cărnii şi a organelor; controlul stării de sănătate a animalelor, respectiv efectuarea examenului ante-mortem de către un medic veterinar oficial; verificarea respectării regulilor de bunăstare a animalelor în timpul sacrificării; efectuarea examenului post-mortem al cărnii şi organelor de către un medic veterinar oficial; verificarea eliminării subproduselor de origine animală nedestinate consumului uman; verificarea condiţiilor de depozitare şi comercializare a cărnii de miel; respectarea distanţei minime sociale stabilită de de CNSSU.

În ceea ce priveşte carnea de miel rezultată din sacrificarea mieilor în fermă/exploataţie în perioada premergătoare Sărbătorilor Pascale, precizăm că aceasta nu poate fi livrată către alte unităţi din domeniul alimentar înregistrate/autorizate sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, ci va fi comercializată direct către consumatorii finali.