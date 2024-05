Premierul Marcel Ciolacu a fost citat de către Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, după ce, într-o conferință de presă, a declarat: „Buzăul nu e în Moldova, nu mă jigniți. Declarațiile au fost făcute de către Csaba Asztalos, luni, la Interviurile Digi24.ro. Președintele CNCD a punctat că declarațiile unui oficial înalt „pot influența comportamente” și că „sunt glume bune și glume mai puțin bune”.



Csaba Asztalos: Avem, din ce știu, mai multe plângeri și chiar în această săptămână va fi audierea în cazul respectiv.

Alexandru Rotaru: Îl veți audia pe Marcel Ciolacu?

Csaba Asztalos: Da, în fiecare caz cităm părțile. În acest caz îi asigurăm dreptul la apărare, l-am citat. Este alegerea dânsului dacă își trimite un reprezentat, avocat sau trimite un punct de vedere scris. Din experiența noastră cu alți demnitari, se trimitea un punct de vedere scris. Dar l-am avut și pe domnul Tudose, spre exemplu, care a venit personal, când a vrut să spânzure pe unii și pe alții. După aceasta vom adopta o decizie în Colegiul Director, când se pregătește propunerea de decizie.

Alexandru Rotaru: Premierul a fost citat de către Dumneavoastră, când vom avea o decizie?

Csaba Asztalos: Săptămâna aceasta vom avea audieri, după care se întocmește un raport asupra plângerilor, se trimite membrilor și după aceea se ia o decizie.

Întrebat cum apreciază declarațiile de atunci ale premierului, președintele CNCD a explicat: Eu am mai declarat, sunt glume bune și glume mai puțin bune. Un alt aspect ține de poziția socială pe care o ai. Un înalt demnitar public are obligație mai mare atunci când spune glume. Trebuie să fie mai atent atunci când vorbește. De altfel, premierul a declarat că în calitatea pe care o are n-ar fi trebuit să spună această glumă. Mă rog, n-a spus că a greșit, dar a spus că în calitate de premier n-ar fi trebuit să spună această glumă, pentru că un înalt demnitar public influențează comportamente.



Marcel Ciolacu a fost în centrul unui scandal public, după ce la sfârșitul lunii aprilie a făcut o serie de declarații considerate ofensatoare de către mai multe organizații non-guvernalemtale. La momentul respectiv, reprezentanţii Mişcării pentru Dezvoltarea Moldovei, declarau: „«Buzăul nu e în Moldova şi vă rog frumos să nu mă jigniţi» este o afirmaţie foarte gravă care îl descalifică pe domnul Ciolacu ca prim-ministru, obligat prin natura funcţiei pe care o ocupă ca, dincolo de decenţă, să fie lipsit de părtinire şi să trateze fiecare regiune şi pe locuitorii acestora în mod egal, cel puţin la nivelul declaraţiilor. Cu asemenea atitudine, cu asemenea afirmaţii iresponsabile cu trimitere la cetăţenii din regiunea Moldovei, domnul Marcel Ciolacu nu mai poate ocupa funcţia de prim-ministru al României. Prezenţa domnului Ciolacu în fruntea Guvernului este o jignire la adresa acestei ţări”.





Editor : Alexandru Rotaru