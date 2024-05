Ciolacu, despre greva din Noaptea Muzeelor: „Mă duc voluntar patru ore. O să beau o cafea și o să rezist”

Premierul Marcel Ciolacu spune că este dispus să meargă voluntar la „Noaptea Muzeelor”, după ce sindicaliștii au anunțat că unele dintre cele mai importante muzee din țară nu vor fi deschise publicului în semn de protest față de inechitățile salariale din domeniu. „O să beau o cafea şi o să rezist. Nu e o problemă”, a adăugat prim-ministrul, care a mai precizat că există deschidere şi i-ar plăcea să stea la o masă cu sindicaliştii şi să discute aşezat pentru că „nu e nimeni nici obtuz, nici pornit”.

„Ştiţi că trece Noaptea Muzeelor. E o noapte. De asta îi şi spune Noaptea Muzeelor. Fiecare categorie are specificul ei. De exemplu, muzeografii au problema că s-au mărit salariile în educaţie şi reclamă faptul că fac aceeaşi muncă şi retribuirea este diferenţiată. La fel cum am pornit şi noi cu salariul minim la nivel european, fiindcă aceasta este logica de bază, pentru aceeaşi muncă, indiferent unde trăieşti, că trăieşti în România, la Bucureşti sau la Paris, aceeaşi muncă trebuie să fie plătită la fel. Eu am spus că nu îmi place când e un serviciu public, cu adevărat dânşii vor fi voluntari pentru acest serviciu. Noaptea muzeelor aduce o atractivitate şi o poveste deja. Creează un spirit. Nu trebuie să aduci atingeri unui spirit şi unei poveşti frumoase chiar pentru un interes direct. Discuţiile le-am avut şi săptămâna viitoare în şedinţa de Guvern o să încercăm să reglăm situaţia”, a afirmat Marcel Ciolacu, întrebat despre „Noaptea Muzeelor” şi despre ameninţarea sindicaliştilor din domeniu că nu vor mai participa la eveniment, vineri la Piatra Neamţ, potrivit News.ro.

Premierul a adăugat că se pune la dispoziţie, dacă este necesar şi stă voluntar, sâmbătă noaptea, timp de patru ore la Muzeul Antipa, pentru că e cel mai aproape de Palatul Victoria.

„Mai mult m-am pus la dispoziţie, dacă e nevoie. Sâmbătă o să încerc mă grăbesc spre casă. Mă duc şi eu voluntar. Cel mai aproape de Guvern e Muzeul Antipa şi patru ore stau şi eu voluntar. O să beau o cafea şi o să rezist. Nu e o problemă. Dar mi-ar plăcea mult să nu mai folosim, mai ales dacă este deschidere, hai să stăm la masă şi să discutăm aşezat, fiindcă nu e nimeni nici obtuz, nici pornit. Există nişte limite pe care trebuie să le respectăm şi să ne încadrăm. Cu certitudine România are nevoie de o normalitate, de o abordare echilibrată şi categorică. România are nevoie de reforme, de o reaşezare a lucrurilor într-o direcţie corectă”, a concluzionat Ciolacu.

Angajaţii din 80% din muzeele publice din România i-au oferit premierului Marcel Ciolacu „oportunitatea culturală de a vizita doar entităţile pentru care Guvernul, în înţelepciunea sa, a considerat că merită o recunoaştere a muncii”, precizează un comunicat al Federaţiei Naţionale a Sindicatelor din Cultură şi Mass-Media „CulturMedia”.

Afirmaţia vine după ce sindicaliştii „au luat act cu îngrijorare şi consternare de declaraţiile publice” ale prim-ministrului, „care jignesc şi desconsideră profund o întreagă categorie profesională”.

Ei îi propun şefului Executivului un contract de voluntariat de patru ore pe zi.

Organizatorii au anunţat că sâmbătă, la evenimentul Noaptea Muzeelor, vor fi deschise 253 de obiective în toată ţara, cu cele mai multe în Bucureşti - 55, la Iaşi - 34, Târgu Mureş - 22 şi în Cluj-Napoca - 18. Unele dintre cele mai importante muzee din ţară şi din Bucureşti nu vor participa. Cauza: inechităţile salariale din domeniu. În Bucureşti, protestul sindicaliştilor din muzee va avea loc în faţa Ministerului Culturii şi în Piaţa Victoriei.

Editor : I.C