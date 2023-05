Ciolacu, despre rotativa guvernamentală: Acordul în acest moment este total în picioare așa cum este semnat, dar negociem în continuare

Președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, a spus miercuri, la România TV, că deși există un acord semnat privind rotativa guvernamentală este timp pentru schimbări și poartă în continuare discuții cu premierul Nicolae Ciucă și liderul UDMR, Kelemen Hunor, în vederea unor eventuale modificări. Ciolacu dă asigurări că rocada va avea loc până pe data de 1 iunie.

„Categoric se întâmplă până pe data de 1 iunie. Avem un acord politic pe care îl respectăm. În acest moment respectăm acordul politic până vom avea altă decizie, avem un acord politic”, a spus Marcel Ciolacu. „Atât eu cât și dnul Nicolae Ciucă ne dorim o stabilitate politică și am văzut că având această stabilitate politică am făcut față unor crize suprapuse și am reusit, împotriva tuturor opinilor, să depășim momente dificile nu numai pentru români”, adaugă el.

El spune că potrivit acordului Ministerul de Finanțe și cel al Transporturilor vor trece la PNL, în timp ce Ministerul Justiției și cel al Fondurilor Europene urmează să ajungă la PSD, însă precizează că nu e târziu pentru alte modificări. „Nu există altă decizie, nici a liderilor și nici a partidelor care au semnat și și-au asumat acest acord”. „Asta nu înseamnă că eu cu dnul Nicolae Ciucă și dnul Kelemen Hunor nu stăm de vorbă despre eventuale schimbări. Este întotdeauna timp, dar acordul în acest moment este total în picioare așa cum este semnat. Sunt ferm convins, că atât eu cât și dnul Nicolae Ciucă, în cazul în care se va modifica acest acord, vom veni în fața presei și vom anunța. În primul rând, nu eu modific acordul, nu Nicolae Ciucă modifică acordul, Partidul Social Democrat și Partidul Național Liberal au puterea de a modifica acest acord”, spune liderul PSD.

În ce privește puterea de decizie pe care o are UDMR, Ciolacu susține că „stâlpii Coaliției sunt reprezentanți din Partidul Social Democrat și Partidul Național Liberal”.

Întrebat ce rol va avea premierul Nicolae Ciucă în noul Guvern, Ciolacu a spus: Cred că domnia sa va decide și își va asuma decizia. E incorect să vă spun eu ce am discutat cu dnul Nicolae Ciucă, pentru că este decizia domniei sale.

Totuși, șeful PSD a precizat că ar lucra cu Nicolae Ciucă dacă acesta ar rămâne ca ministru sau viceprim-ministru. „Categoric, n-am nici cea mai mică reținere. Are o expertiză. Cum mi-aș dori să lucrez și cu Sorin Grindeanu și cu Mihai Tudose”, a mai spus Ciolacu.

