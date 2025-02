Ciolacu: O să încercăm pe toate canalele diplomatice să-i aducem lămuriri vicepreşedintelui SUA cu privire la alegerile prezidenţiale

Autorităţile de la Bucureşti vor face demersuri pe toate canalele diplomatice pentru ca vicepreşedintele SUA, J.D. Vance, să aibă întregul tablou despre ceea ce s-a întâmplat în România la alegerile prezidenţiale, a declarat, vineri, prim-ministrul Marcel Ciolacu, potrivit Agerpres.

Premierul Ciolacu a fost întrebat cum se poziţionează faţă de declaraţiile critice ale vicepreşedintelui SUA, J.D. Vance, privind anularea alegerilor prezidenţiale din România.

"Este punctul domniei sale de vedere, o să încercăm pe canalele diplomatice să facem cât mai multe lămuriri, astfel încât domnul vicepreşedinte să aibă întregul tablou cu ceea ce s-a întâmplat în România", a afirmat Marcel Ciolacu într-o conferinţă de presă, la sediul Reprezentanţei Permanente a României pe lângă UE, la finalul vizitei efectuate la Bruxelles.

În context, el a fost întrebat şi cum ar caracteriza relaţiile de la acest moment cu SUA: "Este un proces de schimbare şi de abordare a politicii externe nu numai cu România, a noii Administraţii a preşedintelui Trump, dar cred că se va intra într-o normalizare".

Potrivit acestuia, România şi SUA împărtăşesc aceleaşi valori comune şi a subliniat că politica externă este, cu precădere, atributul constituţional al preşedintelui României, întrebat şi despre faptul că J.D. Vance a clamat "lipsa unor valori comune", în contextul criticilor privind alegerile prezidenţiale din România.

"Eu cred că avem valori comune. Eu cred că e o lipsă de informare. După cum bine ştiţi, constituţional, politica externă aparţine preşedintelui României. Treaba mea de prim-ministru e să organizez alegeri şi, după cum bine ştiţi, alegerile au fost organizate administrativ impecabil şi în străinătate, şi în România. Nu sunt membru al Curţii Constituţionale. Mai mult, am fost candidat şi în momentul în care o diferenţă de două mii de voturi, am fost pe locul trei, am venit în faţa dumneavoastră a doua zi de dimineaţă, când s-a terminat numărătoarea voturilor, şi am spus că nu fac contestaţie şi urez succes celor doi candidaţi care au intrat în turul doi. Acest lucru a ţinut de mine ca şi candidat, nu din funcţia de prim-ministru. Eu o să organizez în continuare alegerile la fel cum am făcut şi data trecută", a mai declarat Ciolacu.

În acelaşi context, premierul a transmis că are aşteptări de la ministrul român de Externe ca partea americană să fie mai bine informată, întrebat despre afirmaţiile lui J.D. Vance în legătură cu anularea alegerilor prezidenţiale.

"Am văzut şi eu în declaraţia domnului vicepreşedinte Vance, la Munchen, care s-a referit la Guvernul României. Cu adevărat, sistemele administrative ale României şi Statelor Unite sunt diferite. Eu nu am aceste atribuţii, eu nici nu validez, nici nu invalidez alegerile. Şi atunci se vede cu ochiul liber că este o lipsă de comunicare şi de informaţie. Şi de aceea sperăm, prin ambasadă, dar nu am prea multe aşteptări de la domnul ambasador, dar de la domnul Hurezeanu am suficiente aşteptări să informăm mai bine", a subliniat Marcel Ciolacu.

Premierul a fost întrebat şi dacă el, personal, a avut discuţii cu Administraţia Trump după declaraţiile făcute de către oamenii din jurul lui Donald Trump cu referire la România: "Au existat discuţii şi vor exista în continuare", a spus Ciolacu.

