Ciolacu: România face astăzi un pas uriaș spre una dintre cele mai importante ținte ale sale, independența energetică

Președintele american Joe Biden a anunțat sâmbătă la summitul G7 din Japonia că Washingtonul a pregătit credite de 4 miliarde de dolari pentru proiectul reactoarelor nucleare mici din România pentru a consolida independența energetică. Liderul PSD, Marcel Ciolacu, salută decizia și susține că țara noastră face astăzi „un pas uriaș spre una dintre cele mai importante ținte ale sale, independența energetică”, a scris acesta pe Facebook.

„Salut anunțul făcut de președintele american, Joe Biden, în marja summitului #G7, prin care SUA și alți parteneri multinaționali susțin, cu peste 4 miliarde de dolari, proiectul Reactoarelor Modulare Mici din țara noastră! Această decizie probează complexitatea și dezvoltarea relației noastre bilaterale atât din punct de vedere strategic, cât și printr-o accelerare fără precedent a dimensiunii economice a parteneriatului nostru”, a scris Ciolacu, pe Facebook.

„Proiectul realizat de Nuclearelectrica- alături de partenerii americani și de consorții din Japonia, Coreea de Sud și Emiratele Arabe Unite- are o însemnătate majoră pentru țara noastră: înseamnă mai multe locuri de muncă, mai multe oportunități pentru companiile românești și un plus de energie pentru creșterea economică a țării”, a adăugat președintele PSD.

Președintele SUA a anunțat la summitul marilor economii din Grupul celor 7 (G7) că două instituții financiare guvernamentale americane au emis scrisori de interes pentru împrumuturi potențiale de 4 miliarde de dolari pentru proiectul reactoarelor nucleare mici din România, arată un comunicat al Casei Albe.

„Pe baza sprijinului acordat anterior de guvernul SUA pentru dezvoltarea primei centrale SMR de acest tip din România, care utilizează tehnologia NuScale Power a firmei americane și serviciile de inginerie și construcție ale Fluor Corporation, EXIM a emis o scrisoare de interes pentru un sprijin potențial de până la 99 de milioane de dolari pentru RoPower Nuclear S.A. pentru studii de proiectare – alături de manifestări de interes din partea unor parteneri publici și privați din Japonia, Republica Coreea și Emiratele Arabe Unite – care, împreună, se ridică la o valoare totală de până la 275 de milioane de dolari în faza inițială.

Aceste angajamente, împreună cu noile promisiuni ale României, sprijină achiziția de materiale de lungă durată, finalizarea analizei FEED (Front-End Engineering and Design), furnizarea de experți în gestionarea proiectului și activitățile de reglementare la fața locului. În plus, DFC și U.S. EXIM au emis, de asemenea, scrisori de interes pentru un sprijin potențial de până la 1 miliard de dolari și, respectiv, 3 miliarde de dolari, pentru desfășurarea proiectului. Atunci când va fi construit, SMR va deschide calea pentru noi tehnologii energetice inovatoare, va accelera tranziția către o energie curată, va crea mii de locuri de muncă și va consolida securitatea energetică europeană, respectând în același timp cele mai înalte standarde de siguranță, securitate și neproliferare nucleară”, arată comunicatul Casei Albe.

Editor : C.L.B.