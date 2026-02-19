Ciprian Ciucu a anunțat ce amenzi au dat poliţiştii locali pentru deszăpezirea străzilor. Cele mai sancționate sectoare din București

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu a anunțat ce amenzi au dat poliţiştii locali pentru activitatea de deszăpezire, în urma viscolului de miercuri.

Astfel, sectoarele 3 şi 4 primind cele mai mari amenzi, de 95.000 de lei, pentru neregulile descoperite pe 19 artere de circulaţie. Cele mai mici amezi au primit sectoarele 2 şi 6, în cuantum total de 55.000 de lei, scrie News.ro.

Ciucu mai transmite că primarii de sector trebuie să se asigure prin serviciile de salubrizare că apa provenită de la topirea zăpezii are acces către gurile de scurgere ale canalelor, iar Apa Nova trebuie să se asigure că acestea nu sunt înfundate.



Ciprian Ciucu a afirmat că poliţiştii locali au aplicat amenzi de câte 5.000 de lei pentru fiecare arteră unde au constatat nersepectarea regulamentului privin obligaţiile efectuării serviciului de iarnă.

S-au aplicat, astfel, următoarele sancţiuni:

• Sectorul 1 - 12 artere pentru care s-au aplicat sancţiuni - cuantum total 60.000 lei

• Sectorul 2 - 11 artere pentru care s-au aplicat sancţiuni - cuantum total 55.000 lei;

• Sectorul 3 - 19 artere pentru care s-au aplicat sancţiuni - cuantum total 95.000 lei;

• Sectorul 4 - 19 artere pentru care s-au aplicat sancţiuni - cuantum total 95.000 lei;

• Sectorul 5 - 13 artere pentru care s-au aplicat sancţiuni - cuantum total 65.000 lei;

• Sectorul 6 - 11 artere pentru care s-au aplicat sancţiuni - cuantum total 55.000 lei”.

Primarul reaminteşte că Primăria Municipiului Bucureşti nu are competenţe şi nu are contracte cu operatorii de salubrizare din Bucureşti, acestă sarcină revenind exclusiv în competenţa Sectoarelor.

”PMB are în schimb atribuţii de control, pe care le-am exercitat. Astfel, sesizările pe care le primim sunt direcţionate sectoarelor, PMB verificând ulterior rezolvarea acestora”, explică primarul Bucureştiului.

