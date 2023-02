Ciprian Ciucu a demisionat de la şefia PNL Bucureşti

Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a anunţat marţi seara, într-o postare pe Facebook, că a demisionat din funcţia de preşedinte al Organizaţiei PNL Bucureşti.

„Mi-am depus astăzi demisia din funcţia de preşedinte al organizaţiei PNL Bucureşti. Unicul motiv pentru care am luat această decizie este timpul. În acest context, Sectorul 6 are mult mai mare nevoie de mine, iar eu am nevoie de timp pentru a mă ocupa de numeroasele proiecte pe care le-am început. Unele sunt deja finalizate, aşa cum ştiţi, iar altele sunt în derulare. Pentru a le vedea devenite realitate este nevoie ca tot timpul şi energia mea să le dedic oamenilor din Sectorul 6”, a scris Ciucu, pe pagina sa de Facebook.

El le urează succes colegilor din PNL Bucureşti, colegilor din Consiliul General şi le transmite că toate proiectele ”pot fi duse la îndeplinire cu dedicare şi seriozitate”. „De astăzi înainte pentru mine va fi şi mai multă administraţie, dar şi mai puţină politică”, precizează Ciprian Ciucu.

Ionut Stroe, purtătorul de cuvant al PNL, a spus marți seara că președintele liberalilor va „propune numirea unui interimat în următoarea ședință de Birou Politic Național”. „Înțelegem decizia domnului Ciucu și acceptăm nevoia lui de a se concentra pe activitatea de la Primaria Sectorului 6, precum și la conducerea organizației politice a PNL din acel sector. Îi mulțumim pentru întreaga activitate la conducerea PNL București și pentru deschiderea și dialogul susținut cu conducerea partidului. Președintele PNL va propune numirea unui interimat în următoarea ședință de Birou Politic Național, de la începutul lunii martie” a transmis acesta.

