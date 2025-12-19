Live TV

Ciprian Ciucu a depus jurământul ca primar al Capitalei. „Situaţia oraşului nu este foarte bună”

Ciprian Ciucu a devenit oficial primarul Capitalei. Sursă foto: Facebook
Primarul general ales al Capitalei, Ciprian Ciucu, a depus vineri jurământul pentru preluarea mandatului. El spune că vrea o colaborare bună cu Consiliul General și cu primarii de sector.

După ceremonia de depunere a jurământului, Ciprian Ciucu a declarat că îşi doreşte o bună colaborare cu membrii CGMB şi cu primarii de sector.

„Este un moment foarte important pentru mine, am emoţii, este un moment pe care l-am aşteptat foarte, foarte mult timp. Vreau să spun că îmi doresc să am o foarte bună colaborare cu Consiliul General. Am avut deja câteva discuţii şi o să am în continuare discuţii cu lideri ai partidelor din Consiliul General. Vreau să avem o majoritate cât mai largă, pentru că, în acest moment, oraşul nostru, ştiţi, nu stă foarte bine din anumite puncte de vedere şi în perioada care urmează vom avea foarte, foarte mult de lucru”, a afirmat noul primar general.

„Situaţia nu este foarte bună”

El a menţionat că a primit în urmă cu câteva ore hotărârea de la instanţă, certificatul în baza căruia a putut să depună jurământul, iar în timpul foarte scurt rămas până la sfârşitul anului sunt câteva lucruri de făcut şi este foarte probabil să mai fie şedinţe ale CGMB.

„Situaţia oraşului nu este foarte bună şi vreau să văd ce se mai poate face acum, pe ultima sută de metri, înainte de sfârşitul anului pentru a începe anul în condiţii mai bune”, a adăugat Ciucu, potrivit Agerpres.

Edilul general a transmis că vor urma „anumite reforme” pe care le-a gândit de-a lungul timpului.

„Sunt convins că acest Consiliu General este de bună credinţă şi că, împreună, vom echilibra Bucureştiul şi vom începe şi dezvoltarea lui. (...) Vă rog să aveţi încredere că în următorii ani Bucureştiul, după ce se va stabiliza, va începe să arate ca o capitală europeană. Suntem a şaptea capitală a Uniunii Europene, suntem un oraş important, suntem principala forţă economică a ţării şi intră în responsabilitatea fiecăruia dintre noi să facem să se vadă acest lucru în calitatea vieţii oamenilor, în calitatea actului de guvernare şi sunt foarte, foarte încrezător că vom reuşi acest lucru împreună”, a evidenţiat Ciprian Ciucu.

„Va urma o perioadă interesantă”

El a completat că doreşte o bună colaborare cu primarii de sector.

„Vreau să fiu un sprijin pentru ei şi să le cer sprijinul atunci când voi avea nevoie în calitate de primar general. Vreau să ne vedem des. (...) Va urma o perioadă interesantă, pot să vă promit, nu numai interesantă, dar şi foarte fructuoasă şi bună pentru Bucureşti”, a susţinut Ciucu.

Primarul general a anunţat că va face sâmbătă, la ora 13:00, o conferinţă de presă pentru a prezenta cum vede mandatul în următorii ani.

Editor : B.P.

