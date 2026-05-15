Ciprian Ciucu a semnat un contract cu Ordinul Arhitecților pentru organizarea unui concurs cu soluții privind Bulevardul Magheru

Bulevardul Magheru. Foto: Arhivă

Primarul Capitalei Ciprian Ciucu a anunţat că a semnat un contract cu Ordinul Arhitecţilor din România (OAR) pentru organizarea unui concurs internaţional de soluţii privind Bulevardul Magheru.

În prezent, bulevardul este „un simplu culoar de tranzit, zgomotos, cu aer rău, poluat”, a scris Ciucu pe pagina sa de Facebook. Primarul subliniază că, de-a lungul anilor, Magheru a pierdut treptat poziţii în clasamentul arterelor comerciale din lume.

Magheru nu mai este atractiv astăzi. Nu atrage viaţă comercială, nici culturală, nu e plăcut, nu este verde, ci, mai degrabă, ne agresează şi vizual, şi auditiv şi olfactiv. Ştiţi, am promis că mă ocup să pun lucrurile la punct. Calitatea soluţiilor este esenţială. Am semnat un contract cu Ordinul Arhitecţilor (OAR) pentru a organiza un concurs internaţional de soluţii pentru a-l regândi, resistematiza şi pentru a-l readuce în top, acolo unde a fost ani şi ani de zile”, transmite primarul.

OAR, împreună cu Primăria Municipiului Bucureşti, va defini temele pentru soluţii. Vor fi organizate dezbateri publice, iar soluţia câştigătoare va fi aleasă de un panel de specialişti, format din urbanişti, arhitecţi şi peisagişti.

Ciucu anunţă că vor urma şi alte concursuri de soluţii, inclusiv pentru zona Palatului Regal. Calea Victoriei, în dreptul Palatului, ar trebui să fie pietonală, apreciază el.

Acum, că avem bugetul aprobat şi ne putem apuca să încheiem mai multe astfel de contracte (din păcate... cam la jumătatea anului) vom da drumul la mai multe concursuri de soluţii, pe care le voi anunţa din timp. Cel mai important şi mai important va fi cel aferent întregii zone a Palatului Regal. Aici dăm drumul la un PUZ ce va fi făcut tot în baza unui concurs de soluţii. În viziunea mea, Calea Victoriei, în dreptul Palatului, trebuie să fie pietonală, traficul trebuie mutat în subteran, dar soluţiile vor reieşi în urma competiţiei internaţionale”, a adăugat Ciucu.

