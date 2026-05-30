Primarul general al Capitalei Ciprian Ciucu a declarat că a găsit finanţare pentru ca lucrările la Prelungirea Ghencea să se desfăşoare într-un ritm mai alert. Edilul a afirmat că va finaliza în mandatul său „ce nu s-a făcut în utimii opt ani”, menţionând că Primăria Sectorului 6 va contribui la realizarea proiectului.

„Unul dintre motivele pentru care nu prea s-a lucrat până acum pe Prelungirea Ghencea a fost că nu a fost plătit constructorul. Dar am făcut rost de bani, inclusiv Sectorul 6 contribuie cu 20 de milioane de lei la această lucrare şi îi mulţumesc primarului Paul Moldovan pentru acest lucru.

Prelungirea Ghencea şi Dimitrie Pompeiu, aceste două mari lucrări de infrastructură, sunt foarte importante pentru mine şi pentru Bucureşti. Le monitorizez personal, le împing. Mă bucur că, în sfârşit, lucrările au prins viteză pe Prelungirea Ghencea, pentru că ani de zile au fost tărăgănate”, a declarat Ciprian Ciucu, potrivit unei postări de pe contul de Facebook al Primăriei București.

Edilul capitalei a menţionat că îşi doreşte ca lucrarea, începută în 2018, să fie gata în 2028.

„A mers foarte, foarte încet până acum. E prea mult timp de când avem acest şantier pe cap. Este o lucrare complexă în felul ei, cu şină nouă de tramvai, bazin de retenţie, utilităţi, park&ride, erau soluţii tehnice care tărăgănau. Au trebuit făcute PUZ-uri noi, contractări noi, proiectări de apă-canal, de reţele electrice... Dar, dacă am reuşit să facem Bd. Valea Largă de la zero, într-un an, cât am fost primar la Sectorul 6, nu ştiu de ce n-am putea finaliza şi Prelungirea Ghencea. În aceşti doi ani de mandat al meu, voi finaliza ce nu s-a făcut în ultimii opt ani”, a susţinut primarul Bucureștiului.

Din vara anului trecut, Primăria Sectorului 6 a preluat zona verde a bulevardului, pentru a-l amenaja după conceptul de oraş-parc.

Potrivit sursei citate, tronsonul cuprins între străzile Râul Doamnei şi Braşov este gata, iar grădinile de bloc şi terenul de la şosea sunt pline de flori, arbuşti decorativi, alei de marnă şi bănci.

„Mă bucur că Paul Moldovan a continuat conceptul de oraş-parc pe care l-am început în urmă cu mai mulţi ani. ADPDU Sector 6 s-a mişcat bine aici, pe Prelungirea Ghencea, deja lucrurile arată mult mai bine”, a mai completat Ciucu.

Editor : Ș.R.