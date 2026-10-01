Ciprian Ciucu anunță transformarea râului Dâmbovița: „Regândim circulația, plantăm arbori și redăm spațiul oamenilor”

Primăria Capitalei anunţă că transformarea Dâmboviţei într-un loc mai primitor, care poate fi mai mult decât un canal ce traverseaza Bucureştiul. Regândim circulaţia, plantăm arbori şi zone suficient de late, să le redăm oamenilor, precizează primăria.

„Punem în valoare Dâmboviţa! Poate fi mai mult decât un canal ce traverseaza Bucureştiul, astfel că, în timp, o vom transforma într-un loc mai primitor. Regândim circulaţia, plantăm arbori şi zone suficient de late, să le redăm oamenilor”, anunţă Primăria Capitalei pe Facebook.

„Să ai un luciu de apă în oraş este o binecuvântare, iar oamenii trebuie să poată ajunge cât mai aproape de apă. Aşa cum se ştie, toate oraşele europene moderne fructifică aceste spaţii de lângă râuri. Viziunea pe care şi eu o împărtăşesc este că va trebui, în timp, să punem în valoare Dâmboviţa. Astăzi arată ca un canal, dar există soluţii pentru a o transforma într-un loc mai primitor. Asta înseamnă să regândim circulaţia, să plantăm mai mulţi arbori şi, acolo unde este posibil, să recuperăm spaţiul de lângă apă pentru oameni”, a declarat primarul general Ciprian Ciucu, la conferinţa „Preţul şi valoarea apei în oraş”, dedicată rolului râului Dâmboviţa.

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Primarul anunţă şi primii paşi. „Ca primar general, am încercat să revitalizez o parte din proiectele din PIDU (Planul Integrat de Dezvoltare Urbană), cele care aveau ceva avize şi autorizaţii, şi deja am scos la licitaţie să refacem zona dintre Podul Unirii şi Podul Izvor, inclusiv Podul Calicilor”, a anunţat edilul.

PMB mai anunţă că pregăteşte împreună cu primăria Sectorului 6 un proiect-pilot de reamenajare în zona Regie, care ar putea fi realizat vara viitoare.

„Pe măsură ce A0 şi drumurile radiale vor schimba modul în care se circulă în Bucureşti, aceste schimbări pot permite recuperarea unor spaţii importante pentru oraş şi pentru oameni”, precizează PMB.

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Editor : C.A.