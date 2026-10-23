Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a avertizat, la Digi24, că bucureștenii s-ar putea confrunta cu probleme în furnizarea apei calde și a căldurii în această iarnă, din cauza rețelei de termoficare învechite și a eventualelor dificultăți ale ELCEN de a livra agentul termic la temperatura necesară. Edilul a precizat că nu a luat în calcul, deocamdată, modificarea prețului gigacaloriei, dar a atras atenția că subvențiile pentru termoficare și transport consumă două treimi din bugetul municipalității.

Ciprian Ciucu a explicat că lucrările de modernizare a rețelei de termoficare continuă și că acestea provoacă întreruperi temporare ale furnizării apei calde. Potrivit edilului, problemele sunt mai accentuate în sectoarele 3 și 4, unde autorizațiile necesare intervențiilor au fost acordate cu întârziere de primăriile de sector.

„În acest moment, m-am uitat mai devreme, de dimineață, pe aplicație și undeva la 94% era funcțională. Acolo unde nu este funcțional este pentru că sunt lucrări”, a declarat primarul.

El a precizat că anul acesta vor fi reabilitați aproximativ 100 de kilometri de rețea primară, în condițiile în care sistemul este foarte vechi, iar o parte importantă a infrastructurii nu a beneficiat de intervenții timp de peste trei decenii. În prezent, aproximativ o treime din rețea este reabilitată.

Ciucu a subliniat că modernizarea trebuie să fie un proces continuu și că problemele sistemului nu pot fi eliminate într-un interval scurt. „Lucrări vor tot fi. Și cine spune că o să rezolve peste un an sau peste doi sau peste trei ani problema minte pur și simplu”, a afirmat edilul.

Problemele care pot apărea în această iarnă

Primarul Capitalei a atras atenția că, pe lângă avariile care pot apărea la conductele vechi, există și riscul ca ELCEN, companie aflată în subordinea Guvernului, să nu poată furniza agent termic la temperatura necesară.

„În această iarnă pot să apară probleme din cauza rețelei, că este foarte veche. Sper să nu mai pocnească pe undeva. Nu o să mai apară probleme acolo unde s-a lucrat. Și pot apărea probleme din cauza faptului că poate ELCEN nu va putea să livreze agentul termic la temperatura pe care ar trebui”, a declarat Ciucu.

Edilul s-a arătat îngrijorat în special de situația lucrărilor de reparații de la CET Vest, după două explozii produse în timpul verii. El a cerut explicații privind stadiul intervențiilor și a criticat întârzierile investițiilor în modernizarea capacităților de producție ale ELCEN.

Potrivit primarului, compania a avut la dispoziție cinci miliarde de lei pentru investiții, dar întâmpină în continuare dificultăți în atribuirea contractelor.

Întrebat dacă facturile la căldură vor crește în acest sezon rece, Ciprian Ciucu a spus că nu a luat în calcul modificarea prețului gigacaloriei. În privința unei eventuale majorări de anul viitor, edilul nu a oferit un răspuns categoric.

„Nu știu. Să vedem. Ne uităm pe cifre, dacă mai este sustenabil bugetar”, a explicat acesta. Primarul a atras atenția asupra presiunii exercitate de subvenții asupra bugetului Capitalei. „Două treimi din bugetul primăriei se duc pe subvenția la termoficare și subvenția la transport. Două treimi. Deci nu mai suntem o agenție de dezvoltare. Suntem o agenție de plăți”, a afirmat Ciucu.

Datorii de miliarde de lei și solicitarea de preluare a ELCEN

Ciprian Ciucu a declarat că a preluat Primăria Capitalei în condițiile în care Termoenergetica avea datorii de 1,5 miliarde de lei către ELCEN. El a avertizat și asupra unei posibile datorii suplimentare de 3,5 miliarde de lei către Guvern.

Edilul consideră că soluția pentru problemele structurale ale sistemului de termoficare este unificarea producției cu distribuția, prin transferarea ELCEN către Primăria Capitalei.

„Soluția este unificarea producției cu distribuția. Adică să revină la Primăria Capitalei ELCEN. Tot o cer. Cer repetat, în diferite interviuri, în presă, în conferințe de presă, în scrisori oficiale, cer Ministerului Energiei să ne dea odată ELCEN-ul”, a declarat acesta.

Ciucu a avertizat că, în lipsa acestei unificări, eventualele probleme din timpul iernii ar putea provoca noi dispute între cele două companii. „Dacă vor avea probleme, ei o să dea vina pe noi, pe Termoenergetica. Iar Termoenergetica o să dea vina pe ELCEN”, a spus primarul.

Întrebat despre situațiile în care bucureștenii trebuie să lase apa să curgă minute în șir până se încălzește, Ciucu a recunoscut că se confruntă personal cu aceeași problemă.

„Și eu dimineața, când mă scol, e adevărat, las 5-10, chiar și 15-20 de minute câteodată apa să curgă și vine apă rece. Am aceleași probleme, că stau și eu la bloc. Și eu sunt beneficiar al serviciilor de termoficare din Capitală”, a explicat edilul.

El a pus situația pe seama inerției sistemului de termoficare, care are aproximativ 4.000 de kilometri de rețea, și a susținut că, în cazul avariilor, apa rece nu este facturată drept apă caldă, fiind efectuate calcule în acest sens.

Editor : M.I.