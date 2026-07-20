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Video Ciprian Ciucu cere intrarea STB în insolvență: „Doar așa putem plăti salariile și evita falimentul orașului”

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Ciprian Ciucu.
Primarul general Ciprian Ciucu. Foto Inquam Photos / George Călin
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Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, solicită conducerii Societății de Transport București (STB) să ceară de urgență intrarea companiei în insolvență. Edilul susține că aceasta este singura soluție pentru plata salariilor, evitarea acumulării unor noi penalități și prevenirea falimentului companiei și al orașului.

Într-o conferință de presă, luni, Ciprian Ciucu a făcut apel la directorul general al STB și la Consiliul de Administrație al societății să se întrunească de urgență și să inițieze procedura de insolvență.

„Cer directorului general al STB și Consiliului de Administrație al STB să se întrunească de îndată, mâine dimineață, și să ceară insolvența companiei. Doar așa o putem salva. Doar așa putem plăti salariile. Doar așa putem evita falimentul orașului”, a declarat primarul Capitalei.

Acesta a precizat că este dispus să participe la ședința conducerii STB pentru a prezenta situația financiară a companiei, însă a subliniat că decizia privind solicitarea insolvenței aparține exclusiv conducerii societății.

„Le cer ca mâine dimineață, vin și eu dacă vor, ca să prezint situația, pentru că e treaba mea să analizez, deși ei sunt plătiți și au responsabilitatea directă să-și asume decizia corectă. Nu eu, primar general, pot să iau această decizie, pentru că nu mai este la mine”, a afirmat Ciucu.

El a explicat că deschiderea procedurii de insolvență ar opri acumularea unor noi penalități și ar permite protejarea companiei în raport cu creditorii: „Doar așa putem proteja STB, doar dacă intră în insolvență, de acumularea altor penalități suplimentare. Dacă nu, ele vor curge și mai departe și vor crește aceste penalități. Că nu avem bani ca să îi dăm”.

Potrivit acestuia, principalul creditor al STB este Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), iar penalitățile depășesc 400 de miliarde.

Ciprian Ciucu a susținut că intrarea în insolvență ar proteja atât angajații companiei, cât și serviciul public de transport, evitând poprirea conturilor și blocarea activității. Edilul a explicat că procedura de insolvență oferă și posibilitatea restructurării datoriilor, în cazul în care instanța aprobă un plan de reorganizare.

„Este singurul instrument prin care poate scăpa chiar de plata integrală a restanțelor. Dacă judecătorul aprobă planul de reorganizare, o proporție semnificativă a acestei datorii poate fi ștearsă. S-a întâmplat acest lucru”, a declarat Ciprian Ciucu.

Editor : M.I.

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