Live TV

Ciprian Ciucu, întâlnire cu Daniel Băluță. Despre ce au vorbit cei doi primari: „Se pare că ne-am compatibilizat”

Data publicării:
Ciprian Ciucu și Daniel Băluță Foto: Facebook / Ciprian Ciucu

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, s-a întâlnit marţi, cu primarul sectorului 4, liderul PSD Bucureşti Daniel Băluţă, el afirmând cî este de datoria sa să stea de vorbă şi să-i ajute pe toţi primarii de sector, indiferent de simpatii şi antipatii personale. „Încerc să aduc niţică normalitate în guvernanţa Bucureştiului”, mai spune Ciucu.

„Ca Primar General, este de datoria mea să stau de vorbă şi să-i ajut pe toţi primarii de sector, indiferent de simpatii şi antipatii personale sau de partidul politic din care provin. Încer să aduc niţică normalitate în guvernanţa Bucureştiului. Astăzi m-am întânit cu Daniel Băluţă, primarul Sectorului 4 şi cu echipa lui”, a scris primarul Ciprian Ciucu pe Facebook.

El spune că au discutat doar admnistraţie.

„Cu ocazia acesta am semnat Certificatul de Urbanism pentru pentru 20 de km de piste de biciclete de pe raza Sectoarelor 2, 3 şi 4; Elefantul din cameră a fost investiţia de la Piaţa Unirii: PMB şi-a asumat realizarea unui PUZ pentru unirea liniilor de tramvai din Piaţa Unirii, de la dealul Mitropoliei (linia 32) şi piaţa Sfânta Gheorghe (linia 5); Sectorul 4 şi-a asumat realizarea unor noi pasaje pietonale între staţiile de metrou Piaţa Unirii 1 şi Piaţa Unirii 2, cu legătură în staţia de tramvai ce va fi realizată în urma PUZ-ului; Se pare că ne-am compatibilizat”, afirmă Ciucu.

Primarul Capitalei mai declară că arhitecţii verifică dacă pasajul pietonal care face legătura cu lina de tramvai şi metrou se poate face din punct de vedere tehnic tehnic în subteran (poziţia PMB) sau dacă e nevoie să fie făcut parţial suprateran (poziţia PS4).

„Toată lumea doreşte să fie subteran, de aceea experţii evaluează situaţia”, mai spune Ciprian Ciucu.

Potrivit primarului, pentru amenajarea zonei Splaiului Independenţei, între Pod Izvor şi Piaţa Unirii, inclusiv realizarea Podului Calicilor, PMB va invita Sectoarele 3, 4 şi 5 la discuţii peste o lună, după ce Direcţia Investiţii recepţionează Proiectul Tehnic,avize, acorduri şi altele.

„Sectorul 4 desemnează un reprezentant pentru predarea mobilierului stradal de pe străzile afectate de lucrările PMB de înlocuirea a liniilor de tramvai (Bulevardul Gheorghe Şincai şi Calea Şerban Vodă). Sectorul 4 are în pregătire documentaţiile pentru autorizarea intervenţiilor asupra a 9 unităţi de învăţământ cu finanţare din PNRR; PMB va emite AC după verificarea documentaţiilor. PMB eliberează avizele ALPAB şi ASB pentru forajele necesare studiilor geotehnice din pregătirea documentaţiei pentru magistrala de metrou asumată de Sectorul 4”, expică primarul.

Ciucu mai afirmă că şi-au compatibilizat viziunea astfel încât să prioritizeze şi transportul în comun, iar pasajele de la Apărătorii Patriei şi Europa Unită vor include şi linie de tramvai conform proiectului PMB de extindere a inelului median iar Sectorul 4 iniţiază proiect HCGMB pentru denumirea arterei „Europa Unită”;

De asemenea, Direcţia Investiţii depune documentaţia pentru un nou certificat de urbanism pentru consolidarea şi modernizarea maternităţii Bucur, mai spune Ciprian Ciucu.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Lovitură de teatru: a venit răspunsul final pentru Iran, după anunțul ”Adio, SUA”
Digi Sport
Lovitură de teatru: a venit răspunsul final pentru Iran, după anunțul ”Adio, SUA”
Descarcă aplicația Digi Sport
