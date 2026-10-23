Ciprian Ciucu, la Digi24, de la ora 19

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, vine in studioul Digi24, azi de la ora 19.

Trafic sufocant, probleme cu termoficarea, presiune pe buget și investiții care nu mai pot aștepta. Iar acum, un plan ambițios pentru schimbarea centrului Capitalei!

Bulevardele Magheru și Bălcescu ar putea deveni mai verzi, mai prietenoase cu pietonii și cu mai puțină poluare. Primăria a lansat consultarea publică pentru reamenajarea zonei dintre Piața Romană și Piața Universității. Dar cum se va schimba circulația? Când încep lucrările și de unde vin banii?

Primarul general Ciprian Ciucu, față în față cu întrebările care contează pentru bucureșteni. Vă așteptăm întrebările pe facebook, email si whatsapp la 0771100304

Astăzi, de la ora 19:00, în direct, la Digi24.

Editor : A.D.V.